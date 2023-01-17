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17/01/2023 16:14

恒指低收１６９點報２１５７７，藥明收跌逾６％，宏橋升２﹒５％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港股下跌，恒生指數全日收報２１５７７，跌１６９點或
０﹒７８％，主板成交１２６７﹒２億元。恒生中國企業指數報７３１４，跌３６點或
０﹒４９％。恒生科技指數報４５００，跌６點或０﹒１４％。
　　恒指三大成交股份依次為藥明生物（０２２６９）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及騰訊
控股（００７００）；藥明生物收報６９﹒４元，跌４﹒５元或６﹒０９％，成交７６﹒７９億
元；阿里巴巴－ＳＷ收報１１４﹒５元，升１﹒１元或０﹒９７％，成交７１﹒０２億元；騰訊
控股收報３７３﹒８元，升３﹒６元或０﹒９７％，成交５９﹒６４億元。國指三大成交股份依
次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團（０３６９０）；美團收報１６４﹒８元，跌０﹒８元或
０﹒４８％，成交５６﹒３４億元。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團

　　信義玻璃（００８６８）跌５﹒１３％，收報１６﹒６６元；創科實業（００６６９）跌
４﹒１％，收報９９﹒３５元。另外，中國宏橋（０１３７８）逆市升２﹒４９％，收報
８﹒６５元；舜宇光學科技（０２３８２）升２﹒３６％，收報１０１﹒８元。　（ｋｙ）

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