恒指低收１６９點報２１５７７，藥明收跌逾６％，宏橋升２﹒５％

《經濟通通訊社１７日專訊》港股下跌，恒生指數全日收報２１５７７，跌１６９點或

０﹒７８％，主板成交１２６７﹒２億元。恒生中國企業指數報７３１４，跌３６點或

０﹒４９％。恒生科技指數報４５００，跌６點或０﹒１４％。

恒指三大成交股份依次為藥明生物（０２２６９）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及騰訊

控股（００７００）；藥明生物收報６９﹒４元，跌４﹒５元或６﹒０９％，成交７６﹒７９億

元；阿里巴巴－ＳＷ收報１１４﹒５元，升１﹒１元或０﹒９７％，成交７１﹒０２億元；騰訊

控股收報３７３﹒８元，升３﹒６元或０﹒９７％，成交５９﹒６４億元。國指三大成交股份依

次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團（０３６９０）；美團收報１６４﹒８元，跌０﹒８元或

０﹒４８％，成交５６﹒３４億元。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團

。

信義玻璃（００８６８）跌５﹒１３％，收報１６﹒６６元；創科實業（００６６９）跌

４﹒１％，收報９９﹒３５元。另外，中國宏橋（０１３７８）逆市升２﹒４９％，收報

８﹒６５元；舜宇光學科技（０２３８２）升２﹒３６％，收報１０１﹒８元。 （ｋｙ）

