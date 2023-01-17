《容我世說－張翠容》印尼深層次心結，六五剿共屠殺難平反

《容我世說》發生在１９６５年軍事政變中的印尼剿共大屠殺，乃是一個歷史大傷口，更是

當地華人的夢魘，一直未獲平反，直至日前印尼總統維多多在一演說中承認，印尼在過去曾犯下

許多嚴重侵犯人權事件，當中包括１９６５年和１９９８年的暴力事件，大量華人受牽連被殺，

後者更涉嫌有華人婦女遭強姦，都未有得到官方認真的調查，終於維多多開口了，但他只表示遺

憾，人權組織不滿，指還欠一個道歉。



維多多為甚麼只表示遺憾，不作道歉呢？事實上，多屆總統亦持這樣的態度，不無原因，這

可能非不想，而不敢也。我們有否留意到，當維多多談到１９６５年屠殺時，總统府外面有不少

人在抗議，高喊反共有理，何須道歉？！他們大多是穆斯林，反共情意結早根植在心中，深信當

年不踢走親共的蘇卡諾，印尼便成共產國家。



這和當時美國總統尼克遜夥拍蘇哈托，共同開動的宣傳機器及驚嚇的政變行動有關，在印尼

老百姓之間已收了極大的震攝之效，特別是穆斯林社群，他們深信無神論的共產黨就是最大的異

教徒敵人，令「共產主義」成為印尼最大的禁忌。因此，自６５年事件往後的數十年，一種蘇哈

托式史觀的黑暗論述不斷受固化，對這段反共清洗歷史的頌揚，把好幾代印尼人徹底洗腦，至今

仍未給糾正過來，這使得人權組織勢孤力薄。



美籍導演歐本海默（Ｊｏｓｈｕａ Ｏｐｐｅｎｈｅｉｍｅｒ）企圖抗衡這種黑暗論述，花

了６年時間還原事實真相，製成紀錄片「我是殺人魔」（Ｔｈｅ Ａｃｔ ｏｆ

Ｋｉｌｌｉｎｇ），但一直遭禁止在印尼上演，拍攝時也只能偷偷摸摸。印尼主流社會不僅未有

對那段黑暗歷史進行反省，反而不時上演新紅色恐慌。



在上世紀六、七十年代，印尼是美國防止鐵幕築起的東南亞第一大國，也是西方在亞太區的

反共橋頭堡，因此左傾的開國元首蘇卡諾必不見容於西方，更何況上世紀六、七十年代乃是東西

方陣營冷戰的高峰期，也是美國因協助各地剿共而導致政變和暗殺頻生的時期，從拉丁美洲到亞

洲，只不過印尼６５年大屠殺的受害者人數也太誇張了。



國際社會估計受害者約在５０萬到一百多萬之間，但曾親自參與大屠殺的陸軍「紅帽子特種

部隊」司令沙哦野地在臨死前寫了一本書《５０ Ｔａｈｕｎ Ｍｅｒｄｅｋａ ＆

Ｐｒｏｂｌｅｍａ Ｔａｐｏｌ》（Ｎａｐｏｌ，１９９５），書中他坦白承認，在他的命令下

曾殺掉上百萬人。他不是唯一的劊子手，那麼，犧牲者總數有可能更多，當中有不少為華人，屠

殺的過程是如此盲目和殘酷，寧濫莫縱，可與納粹大屠殺相提並論。



根據數年前美國的解封檔案揭露，證實了美國政府對當時軍方主導屠殺的規模以及穆斯林組

織參與殺戮完全知情，並向劊子手提供了一張涉共人士的名單，當中其實有不少無辜者，但美國

隨後更支援蘇哈托的屠殺和政變行動。難怪蘇哈托一上台，即找來一批美國專家作顧問，並對美

國在印尼的經濟利益，給與毫無保留的照顧，這包括對蘇門答臘的熱帶森林開發，其中最惹爭議

的就是美國在新幾內亞島西部的伊里安查亞省（Ｉｒｉａｎ Ｊａｙａ）的資源開發手段，這個

省現在改稱為西巴布亞（Ｗｅｓｔ Ｐａｐｕａ）。



記者皮爾格（Ｊｏｈｎ Ｐｉｌｇｅｒ）在其著作《新的世界統治者》（Ｔｈｅ Ｎｅｗ

Ｒｕｌｅｒｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ）對印尼蘇哈托在１９６５年展開的剿共大屠殺，有

這樣的描述：「一個軍事獨裁者接管了該地區，一百萬人被殺，但自此紅地毯為西方資本鋪開。

這是美式全球化在亞洲的開始，而印尼成為世界其他地區的榜樣，血汗工廠和腐敗的權貴資本主

義則是蘇哈托留給印尼的遺產。」



可是，印尼好些激進穆斯林社群仍以反共為己任，這幾年都不時突然發生零星的反共產黨示

威，例如年前在中爪哇省主要城市之一梭羅（Ｓｏｌｏ），有人焚燒印尼共產黨國旗，但沒有主

流媒體報道，只有當地小報和獨立網媒流傳。在今次中美新冷戰時代，類似梭羅的示威會否不斷

上演，而當地華人又恐成代罪羔羊？實在值得我們關注。

《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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