【聚焦人幣】人幣中間價貶８７點子，報６﹒７２２２止步三連漲

《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２２２，

較上個交易日跌８７點子，止步三連漲，暫時脫離逾半年高位，上個交易日報６﹒７１３５。

美國當地時間周一（１６日）是馬丁路德金紀念日，美股休市１日。美元維持疲軟，美匯指

數在周一觸及９個月低位後，暫時持穩於１０２﹒２９。但外電指出，隨著對聯儲局放慢升息步

伐的押注增多，投資者正在大舉賣出美元。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７２２２ ＋８７﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２７９２ ＋８３﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２３９５ －３６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６０６ ＋１０﹒６０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２０２５ －７４﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６８１０ －３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２９５２ ＋１１３﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒０９２９ ＋４６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒２６２２ ＋１８４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０１７１ ＋５１﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４１８ －３４﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒２１７１ ＋２９９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５３６９ ＋２７３﹒００

１人民幣╱韓元 １８４﹒０９００ －３７﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

