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17/01/2023 09:17

【聚焦人幣】人幣中間價貶８７點子，報６﹒７２２２止步三連漲

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２２２，
較上個交易日跌８７點子，止步三連漲，暫時脫離逾半年高位，上個交易日報６﹒７１３５。
　　美國當地時間周一（１６日）是馬丁路德金紀念日，美股休市１日。美元維持疲軟，美匯指
數在周一觸及９個月低位後，暫時持穩於１０２﹒２９。但外電指出，隨著對聯儲局放慢升息步
伐的押注增多，投資者正在大舉賣出美元。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７２２２　　＋８７﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２７９２　　＋８３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２３９５　　－３６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６０６　　＋１０﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２０２５　　－７４﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６８１０　　　－３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２９５２　＋１１３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒０９２９　　＋４６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２６２２　＋１８４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０１７１　　＋５１﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４１８　　－３４﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒２１７１　＋２９９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５３６９　＋２７３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８４﹒０９００　　－３７﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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