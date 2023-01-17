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17/01/2023 08:54

【人行操作】光大銀行：預計一季度前後仍有降準降息可能

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行１６日７７９０億元（人民幣．下同）中期借貸便利
（ＭＬＦ）操作，中標利率為２﹒７５％，維持前值不變。由於本月有７０００億元ＭＬＦ到期
，人行當日實現「超量平價」續作。
　　除了ＭＬＦ以外，人行昨日還開展了１５６０億元公開市場逆回購操作，包括８２０億元７
天期逆回購，和７４０億元１４天期逆回購，既適度加大了投放力度，也提前布局了跨節資金。
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，人行近期的系列操作傳遞出呵護市場流動性的
政策信號，預計一季度前後仍有降準降息的可能。主要是國內有效需求不足仍是主要矛盾，外需
前景趨弱，國內穩增長政策需要適度加力。通過降準降息，引導金融機構合理降低實體經濟融資
成本，增強金融機構擴張信貸能力，加大穩經濟增長力度，有助於提振市場信心。
　　對於本月即將出爐的ＬＰＲ報價，業內認為，１年期ＬＰＲ有望保持穩定，５年期ＬＰＲ下
調預期強烈。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，著眼於年初穩增長、控風險，推動樓市盡快出
現趨勢性回暖勢頭，近期報價行可能下調５年期ＬＰＲ報價。１年期ＬＰＲ報價方面，當前企業
貸款利率明顯低於居民房貸利率，且各類結構性支持政策工具豐富，都會引導企業貸款利率持續
下行。因此，１月１年期ＬＰＲ報價有望保持穩定。這也將在一定程度上為５年期ＬＰＲ報價更
大幅度下調騰出空間。

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