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17/01/2023 10:25

【聚焦數據】內地１２月原煤原油天然氣增速放緩，電力增速加快

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布去年１２月內地能源生產情況，規模以上工業
原煤、原油、天然氣和電力生產同比保持增長。與１１月份相比，原煤、原油、天然氣增速放緩
，電力增速加快。
　　原煤生產增速略有放緩，進口降幅收窄。１２月份，生產原煤４﹒０億噸，同比增長
２﹒４％，增速比上月放緩０﹒７個百分點。進口煤炭３０９１萬噸，同比下降０﹒１％，降幅
比上月收窄７﹒７個百分點。２０２２年，生產原煤４５﹒０億噸，同比增長９﹒０％。進口煤
炭２﹒９億噸，同比下降９﹒２％。
　　原油生產方面，１２月份，生產原油１６８７萬噸，同比增長２﹒５％，增速比上月放緩
０﹒４個百分點。進口原油４８０７萬噸，同比增長４﹒２％，增速比上月回落７﹒６個百分點
。去年全年生產原油２０４６７萬噸，同比增長２﹒９％。進口原油５０８２８萬噸，同比下降
０﹒９％。
　　天然氣生產增速放緩，進口降幅擴大。１２月份，生產天然氣２０４億立方米，同比增長
６﹒５％，增速比上月放緩２﹒１個百分點。進口天然氣１０２８萬噸，同比下降１１﹒８％，
降幅比上月擴大９﹒０個百分點。全年生產天然氣２１７８億立方米，同比增長６﹒４％。進口
天然氣１０９２５萬噸，同比下降９﹒９％。
　
＊１２月電力生產增速加快，風電加快近１０個百分點＊
　
　　１２月份發電７５７９億千瓦時，同比增長３﹒０％，增速比上月加快２﹒９個百分點。全
年發電８﹒４萬億千瓦時，同比增長２﹒２％。
　　分品種看，１２月份，火電基本持平，水電由降轉增，核電增速回落，風電、太陽能發電增
速加快。其中，火電同比增長１﹒３％，增速比上月略放緩０﹒１個百分點；水電增長３﹒６％
，上月為下降１４﹒２％；核電增長６﹒６％，增速比上月回落４﹒５個百分點；風電增長
１５﹒４％，增速比上月加快９﹒７個百分點；太陽能發電增長３﹒２％，增速比上月加快
３﹒２個百分點。（ｄｗ）

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