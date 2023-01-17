【聚焦人幣】俄媒：莫斯科交易所首推以人幣結算的交易所交易基金

《經濟通通訊社１７日專訊》據《俄羅斯衛星通訊社》報道，莫斯科交易所新聞處表示，莫
斯科交易所在俄羅斯首次推出了以人民幣結算的交易所交易基金。交易所交易基金將投資以人民
幣計價的俄羅斯公司債券和以人民幣結算的貨幣市場工具。（ｊｔ）
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