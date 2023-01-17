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17/01/2023 09:40

【聚焦人幣】內地券商一致看漲人幣，國泰君安料年底可升至６﹒３

　　《經濟通通訊社１７日專訊》今年以來，人民幣匯價明顯轉強，內地研究機構的最新匯率預
測較去年底明顯上調。東方金誠首席宏觀分析師王青判斷，２０２３年人民幣對美元匯價中樞有
望較２０２２年底水平上升５％左右，即達到６﹒６附近。王青表示，美聯儲加息節奏會進一步
放緩，並有可能在２０２３年中前後結束本輪加息過程。而同期歐洲和日本央行則會保持更強的
收縮姿態，以壓制各自的通脹勢頭。由此，２０２３年美元指數易下難上，比價效應可能帶動人
民幣對美元轉向升值。
　　與此同時，國內經濟基本面也支持人民幣適度反彈。王青認為，當前及未來一段時間中國貿
易順差有所收窄，但對人民幣匯率的影響不大。
　　國泰君安亦預計，２０２３年人民幣整體將呈現升值趨勢，一季度中後期以及二季度初期可
能存在一定的貶值波動，但是整體波動壓力不會太大。預計到２０２３年底人民幣匯率達到
６﹒３左右。
　　中信証券明明債券研究團隊則認為，展望２０２３年全年，外部壓力趨緩疊加內部因素改善
，人民幣匯率有望步入升值通道，但經常帳戶的收窄或限制人民幣的升值空間。節奏上，預計上
半年人民幣表現相對偏強，下半年則以雙向波動為主。（ｗｌ）

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