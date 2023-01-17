【大國博弈】荷蘭貿易大臣：不會倉促接受美國對華芯片出口新規

《經濟通通訊社１７日專訊》荷蘭首相呂特周二訪問美國之前，荷蘭貿易大臣Ｌｉｅｓｊｅ

Ｓｃｈｒｅｉｎｅｍａｃｈｅｒ周日（１５日）在電視節目Ｂｕｉｔｅｎｈｏｆ上表示，不會

倉促接受美國對向中國出口芯片製造技術的新限制，並正在與歐洲和亞洲盟友進行協商。

Ｓｃｈｒｅｉｎｅｍａｃｈｅｒ指，美國對過度依賴亞洲的擔憂是合理的，因為８０％的先進芯

片都是在亞洲生產的，而且這些芯片有可能最終用於軍事用途或被用來對付荷蘭。但美國去年

１０月出台新規，改變了半導體行業的競爭環境，荷蘭還在與日本、南韓、台灣、德國和法國就

此事進行討論。

呂特將在訪美期間與美國總統拜登討論出口政策。

美國在去年１０月開始實施對華芯片技術出口新規，旨在限制中國自己製造芯片的能力，美

國貿易官員當時表示，他們預計荷蘭和日本將很快實施類似的規則。荷蘭最大企業艾司摩爾

（ＡＳＭＬ）表示，美國的新規可能會影響其集團銷售額的大約５％。

ＡＳＭＬ是半導體設備製造商的主要供應商。由於特朗普政府施壓，荷蘭政府自２０１９年

起拒絕向ＡＳＭＬ發放向中國出口最先進光刻機的許可證，但艾司摩爾確實在２０２１年向中國

出售了價值２０億歐元技術較落後的設備。（ｗｌ）

