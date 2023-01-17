《廣匯論勢－鄭廣復》岸田轉向抗通脹，圓匯後市勢更強！

《廣匯論勢》日本央行（ＢＯＪ）周三（１７日）公布議息結果，早前ＢＯＪ意外宣布擴大

１０年期國債孳息率波動範圍到介乎負０﹒５至０﹒５厘，加上日本１１月通脹率進一步升至

３﹒８％的１９９１年１月以來最高，行長黑田東彥又將於４月卸任，市場猜測ＢＯＪ或在今次

會議暗示撤銷孳息曲線控制措施。

據日本《共同社》報道，周一（１６日）日本政府官員在首相岸田文雄官邸召開了經濟財政

諮詢會議，除邀請８名宏觀經濟專家參與討論之外，黑田東彥亦有出席。會中提到俄烏衝突發生

後，資源價格飆升等導致全球性通脹變得嚴重，對美歐加息造成經濟減速的擔憂蔓延開去。



＊通脹成為岸田政府關注點＊



討論議題包括全球性通脹等經濟環境劇烈變化的應對方針及中長期政策；岸田倡導的通過人

才投資等實現「增長與分配的良性循環」；構建可持續加薪的環境等宏觀經濟運作方式，以及少

子化下應力爭實現的經濟社會結構；中長期構建面對國內外經濟環境巨大變化，表現依然強韌的

日本經濟。此外，岸田文雄又表示，未來仍會召開多次特別會議，目標是在國內外經濟大幅變化

的形勢下，深化安倍經濟學以後的政策討論。

日本政府在今次會議是討論「通脹」問題而非「通縮」，單此一點已可肯定，未來ＢＯＪ制

訂的貨幣政策方向將由抗通縮改為抗通脹，如此，為壓抑長期利率的孳息曲線控制措施就無存在

的必要。另外，會議提到透過人才的投資去實現「增長與分配」的良性循環，顯然是希望通過加

強人才培訓去強化各個產業，從而推動經濟增長；而構建可「持續加薪」的環境就是希望通過增

加勞工薪酬去刺激消費，令日本擺脫長久以來的通縮惡性循環。



＊構建持續加薪環境成考驗＊



至於提到往後仍會召開多次特別會議，目標在於因應國內外變化，深化安倍經濟學以後的政

策討論，似在暗示安倍經濟學已成過去。關於加薪這點，安倍晉三在任時亦曾提出，但要企業自

願去做，實際環境未必容許，如今就要看岸田如何去「構建」這樣的環境，從而振興日本經濟了

！

安倍晉三擔任首相時曾推出增加銷售稅措施，對降低政府開支有一定作用但不大，而其產生

的提前消費刺激作用亦短暫，故亦未見岸田文雄在今次會議上提出。去年１０月，岸田文雄仍然

表示支持ＢＯＪ的寬鬆貨幣政策；１２月下旬，他對於ＢＯＪ調整債券孳息控制計劃，是為讓寬

鬆政策變得可持續，並指評估日本政府與央行的聯合協定，應在決定了新的ＢＯＪ行長後才進行

。今年１月初，他在接受ＮＨＫ訪問時表示，仔細解釋和與市場的溝通，將是未來ＢＯＪ在採取

貨幣政策時需要考慮的一部分。顯然認為黑田東彥在決定調整孳息控制範圍時，未預先與政府溝

通。



＊全球超低息環境料不復再＊



美國前總統特朗普在２０１６年勝出大選，改變了十年一輪的經濟盛衰周期，而２０２０年

初爆發的全球性新冠疫情，令全球央行將利率降至有史以來最低水平，同時不斷擴大資產負債表

規模，埋下通脹爆升的伏線，２０２２年３月俄羅斯入侵烏克蘭，刺激油價急升，戰事至今仍未

平息，而主要央行亦因應持續急升的通脹展開加息周期。

美國通脹率由去年６月的９﹒１％持續回落，至１２月降至６﹒５％，２０２２年上半年能

源價格造成的高基數效應，將令美國通脹率在今年上半年持續回落，並預期在下半年回穩，而零

利率甚至負利率時代幾可肯定不復再（儘管日本央行政策利率仍為負０﹒１厘）。日本的「高」

通脹有望持續一段較長時間，期權市場預期明天ＢＯＪ公布議息結果後，日圓波幅最小達到２％

。



＊期權市場料圓匯大幅波動＊



至今天歐洲市初段，美元兌日圓即市波幅只有７５點子，１２９成為即市阻力，ＢＯＪ在議

息後若發放鷹派訊號，日圓匯價勢將急升。以１５２為中心的江恩正方形判斷，１２５位於水平

角，可視為超短線下跌目標，次弱支持位為１２２，強力支持位為１１９，故仍以１２０為主要

下跌目標。以幅度計，美元兌日圓應自１２０展開一波反彈浪，目標可升至１３５，後再跌，若

然美元兌日圓跌穿１２０後並未展開反彈浪，反而進一步下跌，則投資者可以１１６、１１３、

１１０、１０７、１０４及１００為期間的支持位，當中以１１３、１０７及１００為重要支持

。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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