《海納智見－荀玉根》開門紅點燃Ａ股春季行情

《海納智見》新年伊始Ａ股迎來了開門紅，主要寬基指數漲幅明顯，大多數行業指數也都上

漲。去年１０月底以來市場已經處在上升通道，近期市場明顯回暖，大家期待的春季行情或已到

來。那麼接下來行情的節奏和機會將如何展開？本文將對此進行分析。



去年１２月下旬以來市場明顯回暖。近期各地疫情快速達峰，生產生活逐步恢復正常，疊加

穩增長利好政策不斷出台，投資者對經濟復甦的信心增強，推動市場回暖。從疫情進程看，各城

市疫情搜索指數均已回落。穩增長政策力度加強，推動宏觀經濟回穩向上。備受關注的地產政策

方面，近期需求側政策利好不斷，近日中國人民銀行、銀保監會發布通知，建立首套住房貸款利

率政策動態調整機制，本次央行房貸利率的調整是將去年９月提出的階段性政策調整為長效機制

，受益城市將大幅增加。此外，宏觀政策釋放穩增長信號明確。１２月召開的中央經濟工作會議

提出「要堅持穩字當頭、穩中求進」、「加大宏觀政策調控力度」。１２月２０日國常會也提出

實施穩經濟一攬子政策和接續措施，推動重大專案建設和設備更新改造形成更多實物工作量。



２２年１０月底以來市場開啟向上通道，當前正處在牛市初期，從牛熊周期、估值、基本面

等維度來看，Ａ股底部已過。往２３年看，穩增長政策持續加碼將推動宏微觀基本面回暖，Ａ股

已進入牛市初期的上升通道。回顧歷次牛市中第一波上漲，指數漲幅約２７％、持續３－４個月

。每輪牛市都可劃分為孕育期、爆發期、泡沫期三個階段。牛市孕育期這一階段中，宏微觀基本

面逐漸在尋底，但宏觀政策已偏暖，流動性好轉，估值修復推動市場上漲。當前Ａ股底部已過，

基本面、資金面的積極因素推動下，Ａ股市場已經處於牛市孕育期這一階段，歷史上看，Ａ股春

季行情漲幅大多超過２０％，啟動時間早晚往往與上年三四季度行情有關，今年春季行情自２２

年１０月底開始已在逐漸醞釀，在政策面、基本面、資金面等積極變化的推動下，２３年Ａ股迎

來了開門紅。



政策方面，數字經濟已成為重塑經濟增長的重要抓手。中央經濟工作會議指出要著力擴大國

內需求，加快建設現代化產業體系，統籌供給側結構性改革和擴大內需，通過高品質供給創造有

效需求，數字經濟正是重要著力點。技術方面，新一輪科技周期持續演進，中國數字經濟產業蓬

勃發展，正推動人工智能、量子計算等前沿技術突破和應用。低碳經濟、消費也存在結構性機會

。第一，新能源方面，當前新能源產業鏈估值已從高點回落，新能源板塊中景氣度維持高位的細

分領域更加值得重視，如風電光伏、儲能、新能源車智能化等領域。第二，消費方面，疫情擾動

漸去疊加政策支持有望推動消費基本面改善，展望２３年，借鑒２１年疫後復甦經驗，器械、醫

療服務、中藥有望增長較快。



風險提示：疫情擾動影響經濟復甦。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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