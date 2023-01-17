【人行操作】人行５０６０億逆回購利率持穩，７千億ＭＬＦ今到期

《經濟通通訊社１７日專訊》為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行今日開展２０５０

億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，３０１０億元１４天期逆回購操作，中標利率分別

２％、２﹒１５％，均與此前持平。今日有２０億元逆回購到期，單日淨投放５０４０億元。今

日到期的７０００億元一年期中期借貸便利（ＭＬＦ），人行昨日已超額續作７７９０億元，利

率持穩於２﹒７５％，政策利率沒有調整。



＊滿足節前大規模提取現金需求，人行加量操作＊



東方金誠首席宏觀分析師王青表示，２０２０年以來，人行均在春節前最後一次ＭＬＦ操作

中實施加量續作，主要是為了滿足市場在節前大規模提取現金的需求。同時，這也可支持銀行「

合理把握信貸投放力度和節奏，適時靠前發力」，在第一季經濟仍面臨下滑壓力的背景下，加大

貸款投放，以寬信用支持穩增長。

王青還表示，人行加量續作ＭＬＦ，不僅能繼續遏制短天期市場利率的上升態勢，將可引導

一年期商業銀行（ＡＡＡ級）同業存單到期收益率等重要市場參考利率下降。這將有效穩定市場

預期，有利於銀行以較低成本向實體經濟提供信貸支援。

另外，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，人行近期的系列操作傳遞出呵護市場流

動性的政策信號，預計一季度前後仍有降準降息的可能。（ｃａ）

