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即市新聞

17/01/2023 13:37

【數據解讀】分析：經濟大概率已見底，疫情疤痕效應限制消費反彈

　　《經濟通通訊社１７日專訊》民生銀行研究院研究員溫彬、王靜文點評經濟數據指，從近期
高頻數據來看，疫情流行的高峰期已經過去，大中城市的地鐵客運量、擁堵指數已經明顯恢復，
線下消費重現煙火氣，１月以來房地產市場成交量降幅也在收窄，經濟大概率已經見底。隨著疫
情高峰逐漸度過、政策效應持續釋放、市場信心逐漸提升，經濟復甦的基礎將會進一步夯實，預
計２０２３年經濟增速有望達到５﹒５％左右。
　　與此同時，２０２３年消費場景修復、居民收入恢復性增長以及新的穩消費政策出台，將會
帶動消費增速企穩反彈，不過，疫情造成的「疤痕效應」、居民部門槓桿率上升空間有限以及老
齡化加劇等因素，將會限制消費反彈幅度。預計社會消費品零售全年增速約為９％左右。
　　凱投宏觀亦指，２０２２年１２月好於預期的數據顯示，即便面對重新開放後的感染高峰，
中國經濟顯示出驚人的彈性，更多及時的數據表明２０２３年初經濟將出現強勁回升。最近幾周
該機構的流動性跟蹤指標已升至疫情大流行前的水平，也有跡象表明本月房地產銷售情況已開始
復甦，這可能在今年晚些時候轉化為建築業活動的回升。（ｗｌ）

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