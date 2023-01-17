【數據解讀】經濟學家關注人口回落，對今年首季經濟表現謹慎樂觀

《經濟通通訊社１７日專訊》華泰資產首席經濟學家王軍表示，１２月經濟比預期好很多，

消費尤其超預期。投資、出口的對沖還是很明顯的，對穩住經濟大盤發揮了關鍵支撐。但是，青

年就業問題依然突出，信心非常疲弱；消費全年負增長、民間投資全年近乎零增，出口四季度也

回落很快，這都帶來很大不確定性。無論從短期信心恢復，還是長期人口回落，對於民間投資、

房地產未來表現還是保持謹慎樂觀，復甦或許沒有那麼快。再加上基數因素，對於２０２３年一

季度經濟表現還是保持警惕、謹慎樂觀。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威亦提到，中國人口出現１９６０年以來首次負

增長，此後人口總量料趨於下降。這非常關鍵，對於潛在增速和內需有重要指示意義。中國無法

再依靠人口紅利作為經濟增長的結構性推動力，未來增長將更多依賴生產率的提高。



＊統計局局長：人口負增長主因是新生人口減少＊



國家統計局今日公布統計數據顯示２０２２年末比上年末減少８５萬人。全年出生人口

９５６萬人，人口出生率為６﹒７７ ；死亡人口１０４１萬人，人口死亡率為７﹒３７ ；人

口自然增長率為負０﹒６ ，是中國人口自１９６２年以來，即近６１年來首次出現負增長。

國家統計局局長康義表示，２０２２年人口減少８５萬人，主要還是由於新出生人口在減少

，與生育意願下降、婚育時間推遲等有關係，也與育齡婦女人口的減少也有關係，這些因素導致

了新出生人口減少。出生人口減少，再加上人口老齡化，導致了人口負增長。此外，關於人口負

增長的趨勢會延續嗎？康義表示，這個趨勢應該是成立的，但並不用太急著擔心這個問題。人口

最主要的問題在於人口總量、人口結構與產業體系是否是相匹配的。（ｗｌ）

