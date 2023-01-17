【聚焦數據】內地１２月工業增加值同比增長１﹒３％，遠超預期

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，１２月份，規模以上工業增加值同比實際增

長１﹒３％，遠超市場預期的增０﹒２％。從環比看，１２月份，規模以上工業增加值比上月增

長０﹒０６％。

２０２２年，規模以上工業增加值比上年增長３﹒６％。（ｗｌ）

