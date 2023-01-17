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17/01/2023 10:06

【聚焦數據】全年固定資產投資增速放緩至５﹒１％，略好於預期

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，２０２２年全年，全國固定資產投資（不含
農戶）５７２１３８億元（人民幣．下同），比上年增長５﹒１％，增速較１－１１月放緩
０﹒２個百分點，為年內最低，但仍好於市場預期的增５％。
　　１－１２月，民間固定資產投資３１０１４５億元，比上年增長０﹒９％。從環比看，１２
月份固定資產投資（不含農戶）增長０﹒４９％。（ｗｌ）

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