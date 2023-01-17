【聚焦數據】全年固定資產投資增速放緩至５﹒１％，略好於預期

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，２０２２年全年，全國固定資產投資（不含

農戶）５７２１３８億元（人民幣．下同），比上年增長５﹒１％，增速較１－１１月放緩

０﹒２個百分點，為年內最低，但仍好於市場預期的增５％。

１－１２月，民間固定資產投資３１０１４５億元，比上年增長０﹒９％。從環比看，１２

月份固定資產投資（不含農戶）增長０﹒４９％。（ｗｌ）

