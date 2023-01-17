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17/01/2023 10:25

【聚焦數據】統計局：去年末全國人口減少８５萬，６１年來首轉負

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，２０２２年末全國人口（包括３１個省、自
治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在３１個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍
人員）１４１１７５萬人，比上年末減少８５萬人。這是中國人口自１９６２年以來（即近６１
年來）首次出現負增長。
　　２０２２年，中國出生人口９５６萬人，人口出生率為６﹒７７　；死亡人口１０４１萬人
，人口死亡率為７﹒３７　；人口自然增長率為負０﹒６０　。
　　從性別構成看，男性人口７２２０６萬人，女性人口６８９６９萬人，總人口性別比為
１０４﹒６９（以女性為１００）。從年齡構成看，１６－５９歲的勞動年齡人口８７５５６萬
人，佔全國人口的比重為６２﹒０％；６０歲及以上人口２８００４萬人，佔全國人口的
１９﹒８％，其中６５歲及以上人口２０９７８萬人，佔全國人口的１４﹒９％。
　　從城鄉構成看，城鎮常住人口９２０７１萬人，比上年末增加６４６萬人；鄉村常住人口
４９１０４萬人，減少７３１萬人；城鎮人口佔全國人口比重（城鎮化率）為６５﹒２２％，比
上年末提高０﹒５個百分點。（ｗｌ）

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