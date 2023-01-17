【數據解讀】華創：居民搶購防疫物資改善上月消費，後續或再回落

《經濟通通訊社１７日專訊》華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，２０２２年１２月數據

比預期稍微好一點，尤其是消費；１２月本身處於疫情影響期間，因此數據波動比較大。消費具

體看主要跟防疫相關，因為防疫導致居民搶購反而改善了消費，後面可能消費又會回落，此外汽

車消費也有所改善，但汽車消費可能受年底衝量影響。

統計局數據顯示，１２月按消費類型分，中西藥品類同比大升３９﹒８％，升幅居首，全年

亦升１２﹒４％。

屈慶表示，客觀來說２０２２年全年經濟數據不太好，一方面是疫情的影響，一方面受房地

產的拖累。如果２０２３年經濟增長能到５％左右甚至５％以上，那其實兩年的復合增長也就

４％左右，相對仍偏低迷。從結構來說，消費年度負增長在歷史上比較罕見，負增長體現的一個

是疫情影響，第二個是居民收入下降帶來的衝擊，因此如何擴大消費可能是未來比較重要的，因

為基建已經很快了，未來出口又不行。

國家統計局今早公布中國全年經濟成績單，今年第四季ＧＤＰ增長２﹒９％，大勝市場預期

的增１﹒８％，全年增３％，低於當局設定的全年ＧＤＰ增長５％左右的目標。但１２月多項數

據遠勝預期，其中規模以上工業增加值同比增長１﹒３％，社會消費品零售總額按年跌幅顯著收

窄至１﹒８％。全年全國固定資產投資（不含農戶）增長５﹒１％，增速較１－１１月放緩

０﹒２個百分點，為年內最低，但仍好於市場預期的增５％。（ｗｌ）

