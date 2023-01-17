【頂住壓力】中國全年經濟增３％，房產、消費均收縮，人口負增長

《經濟通通訊社記者李菲１７日報道》中國全年經濟成績揭盅，儘管遭受疫情反復衝擊，內

地第四季ＧＤＰ增速仍達到２﹒９％，大勝市場預期的增１﹒８％。２０２２年全年經濟增３％

，該數據較去年底上修後的中國２０２１年ＧＤＰ增長率（８﹒４％）顯著回落，也低於當局設

定的全年ＧＤＰ增長５﹒５％左右的目標。分季度來看，今年首季內地ＧＤＰ增４﹒８％，第二

季受上海封城影響僅增０﹒４％，第三季則回復至同比增３﹒９％，第四季因全國性疫情攀峰而

再度回落至２﹒９％。

令市場欣喜的是，１２月多項數據遠勝預期，其中規模以上工業增加值同比增長１﹒３％，

社會消費品零售總額按年跌幅顯著收窄至１﹒８％。全年固定資產投資（不含農戶）增長

５﹒１％，增速較１－１１月放緩０﹒２個百分點，為年內最低，但仍好於市場預期的增５％。

國家統計局在題為《２０２２年國民經濟頂住壓力再上新台階》的文章中表示，總的來看，

２０２２年高效統籌疫情防控和經濟社會發展取得積極成效，穩住了宏觀經濟大盤，經濟總量持

續擴大，發展質量穩步提高。同時也要看到，國際形勢依然複雜嚴峻，國內需求收縮、供給衝擊

、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟恢復基礎仍不牢固。統計局局長康義認為，２０２３年中國

經濟一定會整體好轉，對消費市場充滿信心，有望逐步恢復正常，但推動整體經濟好轉需付出艱

苦努力。

分析師對未來一段時間的經濟走勢普遍較樂觀，因從近期高頻數據來看，疫情流行的高峰期

已經過去，大中城市的地鐵客運量、擁堵指數已經明顯恢復，線下消費重現煙火氣，１月以來房

地產市場成交量降幅也在收窄，經濟大概率已經見底。



＊全年消費品零售陷收縮，料今年大幅反彈＊



數據顯示，２０２２年，社會消費品零售總額４３９７３３億元（人民幣．下同），比上年

下降０﹒２％。其中，實物商品網上零售額１１９６４２億元，增長６﹒２％。統計局局長康義

在新聞發布會上表示，盡管遭受疫情反復衝擊，全年社會消費品零售總額穩定在４４萬億元左右

，其中網上商品零售額達到了１２萬億元。中國仍然是全球第二大消費市場和第一大網絡零售市

場，超大規模市場優勢依然明顯。

華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，２０２２年１２月數據比預期稍好一些，尤其是消費

；１２月本身處於疫情影響期間，因此數據波動比較大。消費具體看主要跟防疫相關，因為防疫

導致居民搶購反而改善了消費，後面可能消費又會回落，此外汽車消費也有所改善，但汽車消費

可能受年底沖量影響。

民生銀行研究院認為，２０２３年消費場景修復、居民收入恢復性增長以及新的穩消費政策

出台，將會帶動消費增速企穩反彈。但是，疫情造成的「疤痕效應」、居民部門槓桿率上升空間

有限以及老齡化加劇等因素，將會限制消費反彈幅度。預計社會消費品零售全年增速約為９％左

右。

內地１２月突然放開防疫後，新冠感染人數激增，藥品成為最大消費需求。數據顯示，１２

月中西藥品類商品零售同比急增３９﹒８％，以全年計，藥品類銷售亦升１２﹒４％，成為表現

最好的消費品類。相比之下，１２月餐飲收入大挫１４﹒１％，全年亦跌６﹒３％。數據亦顯示

，去年全國居民人均消費支出２４５３８元，比上年名義增長１﹒８％，扣除價格因素實際下降

０﹒２％。



＊全年房地產開發投資降１０％，對經濟下拉作用明顯＊



過去一年，房地產市場成為拖累中國經濟的「大頭」。２０２２年全年，全國房地產開發投

資１３２８９５億元，比上年下降１０％，為自１９９９年有該項數據以來首次出現年度負增長

；２０２１年為升４﹒４％。期內，商品房銷售額同比轉降２６﹒７％，銷售面積亦跌

２４﹒３％，均為有記錄以來最大年度跌幅。對此，統計局局長康義表示，去年房地產行業對經

濟下拉作用非常明顯；但房地產仍然是支柱產業，運行軌跡的修復具備很多有利條件，２０２３

年房地產對經濟的拖累不會比２０２２年大。

康義並指出，剛需和改善性住房的需求非常巨大，會對房地產形成有效支撐。凱投宏觀表示

，最近幾周有跡象表明本月房地產銷售情況已開始復甦，這可能在今年晚些時候轉化為建築業活

動的回升。統計局數據顯示，截至２０２２年末，商品房待售面積５６３６６萬平方米，比上年

增長１０﹒５％。其中，住宅待售面積增長１８﹒４％。



＊人口驚現負增長，青年就業見改善＊



去年１２月全國城鎮調查失業率降至５﹒５％，比上月下降０﹒２個百分點。其中，１６－

２４歲勞動力調查失業率為１６﹒７％，比上月下降０﹒４個百分點；２５－５９歲勞動力調查

失業率為４﹒８％，比上月下降０﹒２個百分點。全年城鎮新增就業１２０６萬人。從全年失業

率和新增就業人數來看，已完成早前制定的目標。

但值得警惕的是，中國人口紅利正在迅速消退。統計局數據顯示，２０２２年末全國人口（

包括３１個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在３１個省、自治區、直轄市的

港澳台居民和外籍人員）１４１１７５萬人，比上年末減少８５萬人。這是中國人口自１９６２

年以來（即近６１年來）首次出現負增長。

統計局長康義表示，２０２２年人口減少８５萬人，主要還是由於新出生人口在減少，與生

育意願下降、婚育時間推遲等有關係，也與育齡婦女人口的減少也有關係。他還認為，人口負增

長的趨勢會延續，但並不用太急著擔心這個問題。人口最主要的問題在於人口總量、人口結構與

產業體系是否是相匹配的。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，數據對於潛在增速和內需有重要指示意

義。中國無法再依靠人口紅利作為經濟增長的結構性推動力，未來增長將更多依賴生產率的提高

。

國際評級機構穆迪穆迪預料，中國經濟將在今明兩年增強，周期性回升可能好於去年的預期

，但從中長期來看，由於人口老齡化、生產率下降等結構性因素，中國經濟增長速度可能會放緩

。

