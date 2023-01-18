《匯市縱橫－蕭啟洪》今「燒」多珍重

《匯市縱橫》從近日官方公布每日的新冠確診數據有明顯回落，反映目前香港第五波疫情已

度過感染高峰，預計到月底將維持較低感染水平。截至２０２３年１月１３日，香港累計錄得

２８０９４４７宗確診個案，總死亡人數為１２０８１人。但眾所周知，實際的確診可能會較高

，若從筆者近期身邊的親朋好友的感染人數來看，推算全港有近三分二人已曾「陽過」。隨著染

疫人數累增，好自然會為大家築起一道「免疫屏障」，加上市民疫苗接種率高和口服藥逐漸普及

，難怪香港社會也呈現樂觀的氣氛，望見街上也人頭湧湧。



上回談到「復常」，通關是重要的一步。苦等三年，終於通關了！復常就有如冬去春來，對

百業來說是好事，但對於某些行業也許未能捱得過這個寒冬期呢！回望全民抗疫三年，真是苦不

堪言，但經過了連場驚心動魄的抗疫大戰後，我們總算走上真正的復常之路。古語有雲：「無三

不成幾」，指事無三不成，意思是說謂辦事非經多次努力不會輕易成功。俗語又有話：「有一就

有二，有二就有三，無三不成理」，這句話首先比較直觀可以看到的就是一個「循序漸進的過程

」，這是自然的一個基本規律。在實施嚴格疫情防控三年後，中國作出了因時因勢科學決策，不

再對感染者實行隔離措施、不再進行社區全員核酸篩查，取消入境人員核酸檢測。這體現了中國

政府堅持科學防疫、人民至上的原則，繼續以嚴謹態度應對這一全球性的疫情。



事實上，疫苗面世已持續近三年，反映新冠病毒不會消失，而戴口罩及社交距離措施等亦不

可能永遠持續下去，未來防疫措施解除後，每個人都有機會感染。從科學而言，「感染是遲早問

題」，尤其是當大家生活逐漸走向復常；而關鍵是感染前是否接種了疫苗可預防重症及死亡，並

減少確診後出現後遺症及之後誘發其他長期病患風險，如心臟病及糖尿病等，若然你仍然選擇不

打針就有如「博一博」的心態。從３年多的病例可見，罹患新冠肺炎的人出現的症狀範圍非常廣

泛，從輕微症狀到嚴重疾病都有。症狀可能在接觸病毒後２－１４天出現，而且任何人都可能會

出現從輕微症狀演變到嚴重症狀的情形。一般來說，患者在初期時會出現了發燒、喉嚨痛、肌肉

痠痛、疲勞等症狀，甚至也有人只是流鼻水、鼻塞的「小感冒」症狀，過了兩三天後便會痊愈，

還有人是「完全沒症狀」的狀態，表示新冠病毒已經開始變異，已經無法用單一症狀來判斷自己

是不是感染。但當你從「陽過」變成「陽康」之後，加上之前曾接種疫苗的人，其抗體水平將會

隨之然大幅提高，形成雙重保護的「超級免疫（ｓｕｐｒｅｍｅ ｉｍｍｕｎｉｔｙ）」。



目前迄今，中國疫情尚未遠去，大考仍在繼續。加上春節在即，相信中國許多大城市的疫情

將會迅速擴散，這個過程若以歐美的開放重啟的經驗來看，可能需要三至六個月的時間才能真正

復常。隨著愈來愈多染疫患者康復，中國的經濟又將出現增長的勢頭，亦可能成為今年全球增長

的最重要推動力。引述中國社科院在去年１２月發布的《經濟藍皮書：２０２３年中國經濟形勢

分析與預測》中建議政府將２０２３年的增長目標定在５﹒１％左右。反映中國的政策制定者似

乎認定在疫情結束後，經濟將在２０２３迎來轉機。而中國２０２２年國內生產總值（ＧＤＰ）

數據於本周二（１７日）發布，值大家關注。



近期人民幣走出一輪強勢升值行情。除了受春節前的購匯需求激增支持外，中國經濟預期向

好，疊加多重利好消息，也有助推人民幣快速升值。以人民幣中間價為基準，１月份以來人民幣

兌美元匯率已上調超３１００個基點，升值幅度達到約４﹒５％。隨著美國通脹數據持續降溫，

有聯儲局官員認為大手加息已成為歷史，預示美元將面臨更大的貶值壓力。近日美匯指數已自高

位累計回調逾一成，於上周五（１３日）曾跌破１０２關口。按照現時利率期貨價格顯示，交易

商押注美聯儲將在２月會議上將加息幅度從去年１２月的５０個基點下調至２５個基點。與此同

時，現時亦不少分析員看淡未來６至１２個月美元表現，料年底將回落至１００﹒２水平。除此

之外，此前美國財長耶倫預計，拜登政府於本周四將觸及債務上限，由於共和、民主兩黨，甚至

黨友之間的競爭白熱化，可預見國會難以迅速制定方案，使華府避免債務違約。這樣可能會再次

考驗美國國債市場的功能和流動性風險了。



３年了，香港終於打通了任督二脈，相信這是香港２０２３年收到最好的賀年禮物。展望新

年，祝願大家都能夠徹底擺脫疫情陰霾，踏上復常之路。在新年伊始，先恭祝各位讀者們身體健

康，百毒不侵！



＊本周策略＊



英鎊：上周建議候高於１﹒２２００水平沽出英鎊兌美元已成交，目標１﹒１９５０，止蝕

１﹒２３５０。



澳元：本周建議候高於０﹒７０１０沽出澳元兌美元，目標０﹒６８００，止蝕

０﹒７１５０。



加元：本周建議候高於１﹒３６００沽出美元兌加元，目標１﹒３４００，止蝕

１﹒３７５０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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