  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/01/2023 09:37

《珠玉之論－陳鳳珠》內房行業將緩慢復甦

　　《珠玉之論》中指研究院表示２０２２年中國百城新房價格累計微跌０﹒０２％，為
２０１４年以來年度房價累計首次出現下跌。中指院相信去年內地房地產行業政策已實質性放鬆
，但由於市場信心仍然不足，因此全國樓市依然處於深度調整期。去年重點１００個城市新建商
品住宅成交規模為２０１５年以來最低水平，按年跌近四成，但去年１２月，重點１００城成交
面積按月回升６％，但按年跌幅仍達到三成。
　
　　至於今年元旦假期期間，重點監測城市的新建商品住宅成交面積較去年同期增長逾兩成，但
不同城市情況分化加劇，核心一線城市如北京、上海等成交面積較去年元旦假期有所增加，但三
、四線城市購房意欲仍然相對較弱。
　
　　中指院估計到２０２３年，房地產政策將保持寬鬆基調，而隨著疫情防控政策的優化，經濟
逐漸回穩，加上房企的信用逐步修復，市場信心將會慢慢提升。因此，預期內地房地產市場將會
緩慢復甦，但整體前景向好。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章Algo Trade 程式交易17/01/2023
華爾街私藏的投資金律: 程式交易 從華爾街看金融趨勢
人氣文章財經熱話17/01/2023
【虛幣世界】比特幣再衝上二萬一美元，以太幣周內升一成七
人氣文章中國故事16/01/2023
《神州經脈》70城樓價連跌八月　外資買入兩月多　滬指返三千二
人氣文章專訪16/01/2023
【洪灝專訪】2023年資產配置+投資「反人性」建議
人氣文章財經熱話16/01/2023
中國電力料受惠加快轉型虧轉盈　獲券商看好比潤電更值博？
人氣文章專訪16/01/2023
【洪灝專訪】內房股債齊升　不意味行業挑戰已結束
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金