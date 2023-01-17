《珠玉之論－陳鳳珠》內房行業將緩慢復甦

《珠玉之論》中指研究院表示２０２２年中國百城新房價格累計微跌０﹒０２％，為

２０１４年以來年度房價累計首次出現下跌。中指院相信去年內地房地產行業政策已實質性放鬆

，但由於市場信心仍然不足，因此全國樓市依然處於深度調整期。去年重點１００個城市新建商

品住宅成交規模為２０１５年以來最低水平，按年跌近四成，但去年１２月，重點１００城成交

面積按月回升６％，但按年跌幅仍達到三成。



至於今年元旦假期期間，重點監測城市的新建商品住宅成交面積較去年同期增長逾兩成，但

不同城市情況分化加劇，核心一線城市如北京、上海等成交面積較去年元旦假期有所增加，但三

、四線城市購房意欲仍然相對較弱。



中指院估計到２０２３年，房地產政策將保持寬鬆基調，而隨著疫情防控政策的優化，經濟

逐漸回穩，加上房企的信用逐步修復，市場信心將會慢慢提升。因此，預期內地房地產市場將會

緩慢復甦，但整體前景向好。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

