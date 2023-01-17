  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/01/2023 14:27

《股壇解碼－戴名》美經濟游刃有餘，周大福（１９２９）通關難救

　　《股壇解碼》美國上周首領失業人數２０﹒５萬人，較上一周修正後的２０﹒６萬人少
１０００人，市場原先預期申領人數上升至２１﹒５萬人，密芝根大學１月美國消費者信心指數
由１２月的５９﹒７急升至最新６４﹒６，遠高於市場預期的６０﹒５，加上１月美國消費者預
期指數初值為６２，市場預期５９﹒５，消費者現況指數初值為６８﹒６亦大幅高於預期的６０
，通脹腳步並沒有放慢跡象，相信聯儲局在上半年仍然會維持加息，美股短線仍然值得看好。
　
＊擦槍走火＊
　
　　南韓去年（２０２２年）１１月經常帳扭盈為虧出現赤字超過６億美元，數據顯示南韓經濟
開始有見頂跡象，而東京去年（２０２２年）１２月消費物價指數（ＣＰＩ）卻連升１６個月，
按年升幅繼續加快至４％，增速創自１９８１年１２月（升４﹒３％）以來最高，日圓加息壓力
驟升，假設日圓加息周期展開，人民幣匯價將要面臨美元和日圓兩面夾擊而開始新一輪的貶值。
日本計劃在鹿兒島縣距離上海只有９００公里的外島興建軍事基地，由於取點貼近上海，投資者
要小心東亞地緣局勢在日本落實計劃後隨時升溫。
　
＊動力不足＊
　
　　剛公布的１２月份ＣＰＩ按年漲幅略有擴大，ＰＰＩ相反則按年降幅有所收窄，表面數據淡
中偏好，市場普遍解讀為經濟見底的訊號，但全國工業生產者出廠價格按年下降０﹒７％，降幅
遠較市場預期降０﹒１％大，數據相互引證下得出的最大可能是食品和能源價格升幅主導，如果
猜測屬實的話，ＣＰＩ的漲幅直接蠶食購買力，最後將成了消費力增長的最大阻力，經濟復甦將
更漫長。
　
＊山雨欲來＊
　
　　恒指期權購沽比例６３：３７，但２１０００點認沽期權出現建倉跡象，慎防恒指出現高處
不勝寒的狀況，另一方面牛熊證街貨比例升至５０：５０的比例，熊證明顯倉位在２０５００和
２０７００點附近，從盤路看恒指短期回調機會極高，由於歐美對華政策有越收越緊和越來越強
硬的走向，需要提防市場於農曆年假期出現黑天鵝事件，恒指後市將視乎人民幣匯價的後市走向
。最後再提醒一下，恒指遠期認購期權２４０００點倉位仍在，後市能否向上突破還看這點位的
倉位變更。
　
＊股票簡評＊
　
　　周大福（０１９２９）主要以周大福品牌從事設計、製作和銷售珠寶及鐘表產品業務，集團
在國內和港澳地區專注於主流珠寶及名貴珠寶產品，包括珠寶鑲嵌首飾、鉑金╱Ｋ金產品、黃金
產品以至鐘表，鐘表業務方面相信會受制於勞力士的一表難求，業績難有突破，剛公布的第三季
三個月零售數據，零售值按年倒退接近２０％，當中以中國內地銷售量跌幅達３７％最明顯，至
於周大福的另一增長點，第三季淨新增４３３個零售點，集團截至去年底（２０２２年１２月）
共有超過７０００間門店，當中７６％為加盟店，隨著加盟點的增加，淨利率將會不斷被拖低，
銷售增長中有多少是來自新開加盟店的倉存值得商榷，表面數據看並不樂觀，加上內地經濟持續
不振，房價沒起色，製造業欠缺訂單，出口疲弱等諸多不利因素打擊下，財富效應消失的重災區
在中產階級，這樣將拖累鐘表珠寶相關消費，雖然金價從高位回落，但人民幣匯價雖有反彈但依
然走勢偏軟，關鍵阻力位在１美元兌６﹒７人民幣，扣除春節假期效應，人民幣匯率月底前不能
站穩６﹒６８的話，資金相信不會大量流入中國，經濟復甦將出現更多不確定性，連帶奢侈品銷
售亦受牽連，加上周大福的手頭現金不多，淨資本負債比率急升和存貨周轉期延長都對集團的現
金流有所影響，周大福現價偏高，投資者現階段勿因中港通關盲目追入，可在９﹒５元附近吸納

《資深市場人士　戴名》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　
＊以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。
讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話17/01/2023
阿里傳獲大孖沙入股推動回購逆市靠穩　大行輪番唱好高位唔怕買？
人氣文章財經熱話17/01/2023
《午市前瞻》大市有回落壓力惟未見頂 宜待回落至兩萬一部署阿里
人氣文章財經熱話17/01/2023
【科技股】美團持續弱勢　高位有貨吼位止蝕？
人氣文章大行報告17/01/2023
【大行炒D乜】新經濟股邊隻最睇好　一click入嚟就知道
人氣文章開市Good Morning17/01/2023
黃瑋傑：藥明生物持貨者可於70元離場　無貨者勿急於追入
人氣文章Algo Trade 程式交易17/01/2023
華爾街私藏的投資金律: 程式交易 從華爾街看金融趨勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金