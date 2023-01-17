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17/01/2023 10:19

【新冠感染】傳全港十長者暫托中心或關閉，改送河套方艙醫院隔離

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《星島日報》引述消息報道，香港政府正研究關閉全港十個
長者暫托中心，包括亞洲博覽館，將有需要暫托的長者，送到落馬州河套方艙醫院，集中隔離。
安老業界認為做法合適，惟河套路途相對遙遠，對長者而言未必最好，建議港府應同步研究，或
可在竹篙灣設暫托中心。
　　報道指，隨著政府上月放寬多項防疫限制，需要隔離人士大減。另一方面，亞博館近月亦接
獲查詢何時復辦展覽，迫使政府更有壓力需要交還展館。（ｃｌ）

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