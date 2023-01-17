【外圍經濟】新西蘭商業信心下滑，暗示更嚴重的衰退

《經濟通通訊社１７日專訊》新西蘭商業信心於去年第四季跌至１９７０年代以來的最低點

，利率上升和需求疲軟，加劇了市場對經濟衰退比預期更嚴重的擔憂。

新西蘭經濟研究所（ＮＺＩＥＲ）表示，對利潤、投資和招聘的預期下降，受訪的淨３３％

公司預計２０２３年頭３個月的貿易將更加疲軟。淨７０％的公司預計未來１２個月經濟將惡化

，這是自１９７４年以來商業意見季度調查的最低讀數。

分析指，企業非常擔心未來的需求狀況，預計會減少投資或裁員。（ｒｃ）

