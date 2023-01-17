【外圍經濟】高利率打擊買家意欲，加拿大樓價創歷史最大跌幅

《經濟通通訊社１７日專訊》加拿大樓價在２０２２年創下歷史最大跌幅，利率迅速上升打
擊買家意欲。
加拿大地產協會表示，該國去年１２月基準樓價下跌１﹒６％至７３﹒０６萬加元，自２月
峰值以來的總跌幅達到１３﹒２％。這亦是協會２００５年開始編制數據以來的最大跌幅。
分析指，隨著經濟陷入衰退的危險，以及加拿大央行警告將加息以應對持續的通脹，未來幾
個月地產市場可能面臨持續壓力。（ｒｃ）
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