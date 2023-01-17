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17/01/2023 07:53

【企業盈警】山水水泥（００６９１）料去年純利跌最少７０％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》山水水泥（００６９１）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利跌不低於７０％，即至最多約８﹒３３億元人民幣。
　　該集團指，純利下跌受疫情、氣候及市場需求等影響，水泥銷售量減少，營業收入下跌，但
原材料及煤電價格上漲令成本增加。
　　該集團預期在３月１５日公布業績。（ｗｈ）

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