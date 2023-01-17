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17/01/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒４５億元，買藥明沽美團

　　《經濟通通訊社１７日專訊》昨日（１６日）恒指高開７９點，報２１８１８點。最高升
２０８點報２１９４７點，最低跌１６６點報２１５７２點。恒指收報２１７４６點，升８點或
０﹒０４％。
　　北水全日淨流出８﹒４５億元，上日淨流入２０﹒４２億元。北水淨買入最多的個股依次是
藥明生物（０２２６９）、新東方在綫（０１７９７）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出
最多的依次是美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１４０７﹒７億元增加５﹒８％。其中港股通成交４９５﹒５億元，佔總成交
３５﹒２％。
　　藥明生物升１﹒７９％報７３﹒９元，北水淨買入３﹒６億元；新東方在綫跌６﹒６３％報
６４﹒７５元，北水淨買入２﹒５億元；中國海洋石油升０﹒３８％報１０﹒５元，北水淨買入
１﹒４億元。
　　美團跌３﹒２７％報１６５﹒６元，北水淨賣出１５﹒４億元；香港交易所跌１﹒４６％報
３６３﹒４元，北水淨賣出４﹒７億元；建設銀行升０﹒５９％報５﹒０９元，北水淨賣出
４﹒１億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　３﹒６４
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　　２﹒４８
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒３８
　　綠葉製藥　　　（０２１８６）　　　　　　０﹒４３
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　０﹒２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　－１５﹒３９
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－４﹒６９
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－４﹒０５
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－２﹒６１
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－２﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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