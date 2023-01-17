【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒４５億元，買藥明沽美團

《經濟通通訊社１７日專訊》昨日（１６日）恒指高開７９點，報２１８１８點。最高升
２０８點報２１９４７點，最低跌１６６點報２１５７２點。恒指收報２１７４６點，升８點或
０﹒０４％。
北水全日淨流出８﹒４５億元，上日淨流入２０﹒４２億元。北水淨買入最多的個股依次是
藥明生物（０２２６９）、新東方在綫（０１７９７）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出
最多的依次是美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）、建設銀行（００９３９）。
主板成交１４０７﹒７億元增加５﹒８％。其中港股通成交４９５﹒５億元，佔總成交
３５﹒２％。
藥明生物升１﹒７９％報７３﹒９元，北水淨買入３﹒６億元；新東方在綫跌６﹒６３％報
６４﹒７５元，北水淨買入２﹒５億元；中國海洋石油升０﹒３８％報１０﹒５元，北水淨買入
１﹒４億元。
美團跌３﹒２７％報１６５﹒６元，北水淨賣出１５﹒４億元；香港交易所跌１﹒４６％報
３６３﹒４元，北水淨賣出４﹒７億元；建設銀行升０﹒５９％報５﹒０９元，北水淨賣出
４﹒１億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） ３﹒６４
新東方在綫 （０１７９７） ２﹒４８
中國海洋石油 （００８８３） １﹒３８
綠葉製藥 （０２１８６） ０﹒４３
李寧 （０２３３１） ０﹒２１
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －１５﹒３９
香港交易所 （００３８８） －４﹒６９
建設銀行 （００９３９） －４﹒０５
吉利汽車 （００１７５） －２﹒６１
快手 （０１０２４） －２﹒０６
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