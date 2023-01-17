《日入而息》中銀料年內恒指見二萬五，傳恒大提出兩境外債方案

《今天重點》

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中銀香港（０２３８８）料今年香港ＧＤＰ增長２﹒８％；中銀高耀豪：恒指今年有機會上試２

５０００點

傳恒大（０３３３３）向債權人提出兩套境外債重組選項，包括債轉股

中石化（００３８６）去年油氣當量產量按年升１﹒９４％至４﹒８９億桶油當量

中海油田服務（０２８８３）目前訂單量超過歷史水平，對今年業績前景感樂觀

小鵬汽車（０９８６８）旗下車型減價最多３﹒６萬人幣

國泰（００２９３）工會取消明日集會，但周四維持按章工作行動

與網易（０９９９９）談判順延六個月失敗，暴雪中國下周一正式中止國服遊戲服務

高鐵明日起每日雙向車票增至２萬張

本港新增３８４３宗確診，再多４６名患者離世

統計局表示今年就業形勢將總體改善，結構性矛盾仍突出；統計局長康義稱今年推動整體經濟好

轉需付出艱苦努力；統計局表示中國是全球首大網絡零售市場，規模優勢仍存；統計局表示去年

末全國人口減少８５萬，６１年來首轉負；統計局表示國內三種壓力仍然較大，經濟恢復基礎不

牢固

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《即日市況》

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恒指低收１６９點報２１５７７，藥明收跌逾６％，宏橋升２﹒５％

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒１％，中國人口６１年來首現負增長

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《美元匯價》

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日圓持續呈強勢，小心趁好消息獲利

歐元最新報１﹒０８１４╱１８，日圓最新報１２８﹒８４╱８９

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《公司資訊》

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交通銀行（香港）與富衛加強金融科技協作，提升多元銀保體驗

友和（０２３４７）１月首兩周來自內地流量增長近５５％，大灣區業務成增長點

恒生（０００１１）推出香港零售銀行界首個ＮＦＴ錢包

宏安地產（０１２４３）獲６﹒７８４億元可持續表現掛勾貸款，用於鴨脷洲項目

國泰（００２９３）工會取消明日集會，但周四維持按章工作行動

中銀香港（０２３８８）料今年香港ＧＤＰ增長２﹒８％

陸氏集團（００３６６）陸恩、陸峯及陸詩韻獲委任為聯席行政總裁

工蓋（０１４２１）建議２０股等股份合併為１股，每手維持５０００股

信利國際（００７３２）收購附屬公司股權，涉資２萬元人幣

中石化（００３８６）去年油氣當量產量按年升１﹒９４％至４﹒８９億桶油當量

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《國企紅籌》

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中海油田服務（０２８８３）目前訂單量超過歷史水平，對今年業績前景感樂觀

京東（０９６１８）疫情三年增２８萬員工，未來續優化成本及效率

與網易（０９９９９）談判順延六個月失敗，暴雪中國下周一正式中止國服遊戲服務

遠洋集團（０３３７７）獲浦發銀行２２５億元授信支持

中國興業（００１３２）訂立熱力供應設備融資租賃，代價約５８２５萬元

中廣核礦業（０１１６４）旗下礦山生產天然鈾計劃完成率９４﹒３％

康希諾生物（０６１８５）購買２億元人幣結構性存款

復宏漢霖（０２６９６）漢斯狀新適應症上市註冊申請獲ＮＭＰＡ批准；與Ｃｈｉｏｍｅ就許可

產品訂立終止協議

太保（０２６０１）去年原保險業務收入增８﹒４％

復旦張江（０１３４９）一抗體偶聯劑Ｉ期臨床完成首例受試者入組

潤電（００８３６）去年附屬電廠售電量增４﹒１％

春立醫療（０１８５８）認購北京銀行結構性存款產品，共涉５﹒２５億人幣

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《中國要聞》

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康義料人口負增趨勢延續，任澤平指鼓勵生育刻不容緩

經濟學家關注人口回落，對今年首季經濟表現謹慎樂觀

分析指經濟大概率已見底，疫情疤痕效應限制消費反彈

地產開發投資首現收縮，統計局表示今年對經濟拖累料減

統計局表示今年就業形勢將總體改善，結構性矛盾仍突出；統計局長康義稱今年推動整體經濟好

轉需付出艱苦努力；統計局表示中國是全球首大網絡零售市場，規模優勢仍存；統計局表示去年

末全國人口減少８５萬，６１年來首轉負；統計局表示國內三種壓力仍然較大，經濟恢復基礎不

牢固

貿促會表示恢復常規審批，加大力度組織企業出國參展

人行上海總部表示著力做好房地產金融工作

內地１２月原煤原油天然氣增速放緩，電力增速加快

全年房地產開發投資按年轉跌１０％，去年升４﹒４％

全年商品房銷售額跌２６﹒７％，待售面積增逾１０％

去年全國人均可支配收入名義增５％，實際消費支出降

春運十天，鐵路上海站共發送旅客人數同比增近四成

上海市住建委主任姚凱接受審查調查

上月社會消費零售降１﹒８％優預期，全年跌０﹒２％

１２月城鎮調查失業率５﹒５％，全年新增就業達標

全年固定資產投資增速放緩至５﹒１％，略好於預期

內地１２月工業增加值同比增長１﹒３％，遠超預期

中國第四季ＧＤＰ增長２﹒９％優預期，全年增３％

人行５０６０億逆回購利率持平，淨投放量創４年高

工行上海分行向１６家房企提供２４００億元意向融資

習近平同黨外人士座談並共迎新春

財政部、國稅局表示繼續實施兩項個人所得稅優惠政策

上實發展因信批違規被立案調查，上個月曾收警示函

住建部表示增強政策精準協調，增加保障租賃住房供給

建行住房租賃基金擬與萬科設百億基金，投資長租公寓

據報人行及ＡＭＣ提供１６００億人幣再融資支持內房

雲南中煙原總經理、安徽中煙原總經濟師接受調查

去年央企利潤總額同比增５﹒５％，七家利潤超１０００億

上海鼓勵企業在福建三明布局建設新能源充電設施

華為發行３０億元５年中期票據，利率３﹒４５％

印度人口或已超越中國，外交部表示實現各自發展振興

威馬汽車北京門市擬幾乎全部關閉，工廠處停產狀態

人民銀行機關服務中心原黨委書記、主任牟善剛被雙開

上海支持在滬金融機構在安徽六安設立分支機構

默沙東新冠口服藥莫諾拉韋掛網採購，每瓶１５００元

發改委指明起汽柴油價每噸分別下調２０５和１９５元

工信部等六部門：加快光伏、儲能電池等能源電子研發

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《寶島快訊》

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台股虎年封關年跌１５％，今收市微升，３０日復市

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《國際要聞》

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唐寧街首度取締蘇格蘭地方法案，引發憲制衝突

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《外圍經濟》

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供應前景強勁，歐洲天然氣價格跌至１６個月低點

俄羅斯買家推動杜拜住宅銷售創紀錄

新西蘭商業信心下滑，暗示更嚴重的衰退

歐洲央行料把利率最高上調至３﹒２５厘

英倫銀行行長表示英國資產風險溢價幾乎消失

貝萊德副董事長稱各國央行將繼續加息，衰退無法避免

高利率打擊買家意欲，加拿大樓價創歷史最大跌幅

達沃斯論壇發經濟學家報告，預測今年世界經濟陷衰退

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《大國博弈》

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荷蘭貿易大臣稱不會倉促接受美國對華芯片出口新規

外交部指中方歡迎布林肯訪華，中美將就安排保持溝通

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《通關復常》

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國泰與香港快運取消下月逾百班往來日本航班

姚柏良稱首階段通關入境人數未大升，冀推內地團簽注

李家超期望今年內取消所有防疫限制包括口罩令

李輝稱長者暫托中心入住率低，歷史使命告一段落

入境處指去年出入境人次升１﹒７倍，通關９日逾２０萬人北上

旅遊界料國泰快運取消往返日本逾百航班影響萬名旅客

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《其他消息》

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全旅達委任劉志超為總經理，即日生效

國泰工會周四起按章工作，國泰保證航班服務將運作如常；消息指國泰空中服務員工會撤回明日

集會申請

張欣宇稱倡港鐵票價機制引入「利潤對沖」

張舉能研直播部分司法程序，國安層面問題不應由司法機構判斷

環聯推出全新信貸監察服務計劃，助消費者管理信用人格

陳智思稱西九文化區可讓旅客對香港「文化沙漠」印象改觀

蔡玉玲查冊案獲終院批出上訴許可，５月３日聆訊

深股通額度全日用６０﹒５億元，外資連續十日淨流入；滬股通額度全日用５３億元，外資大幅

流入９３億元

ｌｉｖｉ推出ｌｉｖｉ銀聯二維碼跨境支付服務

李家超與鄭雁雄會面，共同貫徹落實一國兩制港人治港

屋宇署１１月批出１３份建築圖則及１６份入伙紙

麥美娟與佛山訪問團會面，稱兩地青年交流計劃將有序重啟

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《新冠感染》

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深圳衛健委微信公眾號稱４月前新冠住院全額保障，輝瑞等藥報銷８５％

傳全港十長者暫托中心或關閉，改送河套方艙醫院隔離

財政部表示做好新冠疫情防控經費保障，加強經費管理

愛多醫療級負氣壓接種所為訪港旅客接種二價疫苗

社區疫苗中心農曆新年休息，院舍外展計劃延至２月中

本港新增３８４３宗確診，再多４６名患者離世

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