《國金頭條》假日結束美股走低，道指跌近４００點創月內最大跌幅

《經濟通通訊社１８日專訊》美國馬丁路德金紀念日假期結束，美股周二（１７日）開市走

低。高盛財報不利影響金融股表現，道指結束節前連續４個交易日的升勢，尾盤跌近４００點，

是一個月最大跌幅。

道指跌３９１﹒７６點，或１﹒１４％，收３３９１０﹒８５點。標普５００微跌８﹒１２

點，或０﹒２％，收３９９０﹒９７點。納指則大致持平於１１０９５﹒１１點。

由於第四季財報遜預期，高盛大跌６﹒４４％，至３４９﹒９２美元。特斯拉減價促銷，股

價反彈７﹒４３％，至１３１﹒４９美元。



＊市場聚焦日本央行日內公布議息決策＊



紐約尾盤美匯指數小幅上升０﹒１８％，至１０２﹒３９。市場聚焦日本央行議息結果，美

元兌日圓跌０﹒３％，至１２８﹒２４。自１月６日以來日圓兌美元已升值５％。紐約期金微跌

０﹒６％，收每盎司１９０９﹒９０美元，仍守住１９００美元大關。

原油價格方面，由於市場對中國疫後經濟重啟信心上升，紐約期油２ 周來首次突破８０美

元，升０﹒４％，收每桶８０﹒１８美元。布蘭特期油升１﹒７％，收每桶８５﹒９２美元。

（ｊｆ）

