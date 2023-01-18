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18/01/2023 07:50

《國金頭條》假日結束美股走低，道指跌近４００點創月內最大跌幅

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國馬丁路德金紀念日假期結束，美股周二（１７日）開市走
低。高盛財報不利影響金融股表現，道指結束節前連續４個交易日的升勢，尾盤跌近４００點，
是一個月最大跌幅。
　　道指跌３９１﹒７６點，或１﹒１４％，收３３９１０﹒８５點。標普５００微跌８﹒１２
點，或０﹒２％，收３９９０﹒９７點。納指則大致持平於１１０９５﹒１１點。
　　由於第四季財報遜預期，高盛大跌６﹒４４％，至３４９﹒９２美元。特斯拉減價促銷，股
價反彈７﹒４３％，至１３１﹒４９美元。
　
＊市場聚焦日本央行日內公布議息決策＊
　
　　紐約尾盤美匯指數小幅上升０﹒１８％，至１０２﹒３９。市場聚焦日本央行議息結果，美
元兌日圓跌０﹒３％，至１２８﹒２４。自１月６日以來日圓兌美元已升值５％。紐約期金微跌
０﹒６％，收每盎司１９０９﹒９０美元，仍守住１９００美元大關。
　　原油價格方面，由於市場對中國疫後經濟重啟信心上升，紐約期油２　周來首次突破８０美
元，升０﹒４％，收每桶８０﹒１８美元。布蘭特期油升１﹒７％，收每桶８５﹒９２美元。
（ｊｆ）

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