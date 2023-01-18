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18/01/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》小心恒指日線ＭＡＣＤ轉淡

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。昨早（１７日）恒指略為低開後，表現偏穩。初
期好淡雙方只於窄幅內爭持，未見走出２１５７３－２１９４８的範圍外。陰陽燭日線圖上，指
數近日穩步攀升，乏力顯著回跌。然而，指數其實早已橫行移回保歷加通道內，證明其上升動力
較前減弱。此外ＲＳＩ升進超買區內後，初見跌回其５天平均線之下；加上ＳＴＣ呈現嚴重超買
多時後，隨時會發出沽空訊號，港股已具備掉頭回挫的條件。
　　若見ＭＡＣＤ亦發出「牛熊」沽空訊號，我們應假設短期調整已經開始。本周一（１６日）
高位２１９４８的阻力不輕，但因農曆年假期前交投會較為淡靜，於買貨博假後紅盤高開的投機
者支持下，大市有可能拒絕顯著下跌。建議短線投機者縮減應市注碼，於造好時採取較前審慎的
態度，但於圖表形勢有跡象正式轉淡前，不急於大舉反倉造淡。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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