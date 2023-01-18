《缸邊隨筆－石鏡泉》英雄所見

《缸邊隨筆》英雄所見，略同。那麼一批英雄、精英，他們對２０２３年有何略同？



有家Ｖｉｓｕａｌ Ｃａｐｉｔａｌｉｓｔ＇ｓ Ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ

Ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ，他們年年都做個前瞻預測。他們往績如何？



＊台海無戰事，俄烏戰不停＊



２０２２年１月６日，他們預期當年會升息，結果是美儲局於３月起升息。他們亦預期工人

會站起來（罷工），地緣政治不穩，在近月就歐美工人罷工不絕，而在２月２４日起就有俄烏戰

爭。他們的預期不全中，但只要中幾瓣，能幫投資者躲過「劫」或得到「機」就值得看看。他們

對２０２２年的預測，大家可看看。他們對２０２３年的預測，會談談。



Ａ。戰事



台海無戰事，俄烏戰不停。



Ｂ。利息、通脹、美元、美債



利息見頂，通脹漸退，美元潮退，美債可買。



Ｃ。能源價



仍貴。



Ｄ。股、經濟



整體股升，新興市場股、滙均好，環球衰退危機高，環球ＧＤＰ增１﹒５％至２％，價值投

資好過賭增長。



Ｅ。中國



中國經濟會回升，但不少製造企業會遷離中國。



Ｆ。印度



印度增長會強。



Ｇ。科技



白宮打壓ＴｉｋＴｏｋ，谷歌的搜尋ｅｎｇｉｎｅ會褪色，人工智能大盛於各行各業，工人

會傾向彈性工時，矽谷會步馬斯克後塵大減人手。



Ｈ。民怨



民怨會四起。



Ｉ。回收



大公司會加強環保回收。



Ｊ。加密幣



仍寒。



Ｋ。歐洲團結



受考驗。



大局已預測過，準不準先不說，跟著怎投資？以後談。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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