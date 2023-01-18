《專家之言－何志銘》港股炒復甦升勢過急，數據差或觸發短線急回

《專家之言》昨（１７日）恒指收２１５７７點，全日跌１６９點或０﹒８％，主板股票的

升跌比率為１３比２７，下跌股份１１５１隻，恒指成分股１６隻股份上升，下跌股份５５隻，

升跌比率為２１比７２。國指跌３６點或０﹒５％，收７３１４點，恒生科指則跌６點或

０﹒１％，收４５００點。主板全日成交總額為１２６７﹒２億元。滬、深港通南下交易淨流入

１７﹒２８億及２５﹒６億元人民幣。



＊近１０天線有不錯支持，人幣保持強勢有力再推＊



近多月炒中國重啟，港股繼續受復甦憧憬，指數明顯跑贏外圍市況，另外鑑於俄烏衝突暫未

有升級情況下，似乎大家都情緒極為高漲，指數如行入高速公路般，升勢的確過急，若最新公布

的經濟數據令人失望，或會觸發港股短線急回吐。以技術走勢而言，恒指下方接近１０天平均線

有不錯的支持，目前位處於約２１７００點水平左右，鑑於人民幣近日仍然保持強勢，故港股應

仍有力再推，而上方最大阻力為２２４００點。《獨立股評人 何志銘》



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