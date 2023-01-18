《盤後部署》港股通收爐恒指收升１００點，匯控超買料有調整壓力

《經濟通通訊社１８日專訊》今日為港股通農曆年假前最後一個交易日，明天起北水停流直

至假期後本月３０日才恢復交易。長假臨近成交淡靜，大市全日總成交維持１２００億元水平。

國家新聞出版署公布２０２３年首份國產網絡遊戲審批信息，共８８款遊戲獲批版號，較

１２月審批８４款再多４款。大廠騰訊（００７００）和網易（０９９９９）繼續榜上有名，其

中網易旗下重點遊戲《逆水寒》增報移動端版本，意味《逆水寒手游》亦正式獲批，網易股價盤

中再創四個半月新高，高見１４３﹒２元，全日升６﹒５１％，為表現最佳藍籌股，收報

１４２﹒３元。騰訊升１﹒６６％，收報３８０元。



＊新東方在綫績後散水跌８％＊



新東方在綫（０１７９７）公布截至去年１１月底止中期業績，未經審核純利扭虧轉賺約

５﹒８５億元人民幣，２０２１年同期虧損逾５億元人民幣。惟業績公布後散水味濃，股價低逾

５％後有沽壓，全日最多跌超過１１％低見５９﹒６元，尾盤有資金趁低吸納，收市前跌幅收窄

，全日跌８﹒０２％，收報６１﹒９元。

小鵬汽車（０９８６８）微博上公布自今日起調降部分車型售價，降幅介乎２萬至３﹒６萬

元人民幣，市場普遍解讀為與特斯拉減價行動有關；小鵬股價受壓，全日跌２﹒９３％，收報

３６﹒４元。

恒指全日走勢反覆，最終全日收報２１６７８，升１００點或０﹒４７％，主板成交

１２７８﹒３４億元。國企指數收報７３４０，升２６點或０﹒３６％。恒生科技指數收報

４５２４，升２４點或０﹒５４％。



＊匯控創１１個月新高料５２元支持較強＊



港股通收爐前港股走勢平穩，全日波幅２６９點，大市短線未有重大消息下料維持

２１０００至２２０００點窄幅上落。

大象匯控（００００５）１月以來股價強勢，今日高見５６﹒８元創１１個月新高，逼近

２０２２年除淨後最高位５７﹒４９元。匯控１月至今已升約１７％，日線圖１４ＲＳＩ已逼近

９０，短線嚴重超買，料有一定獲利盤湧現。匯控近兩、三個交易日處於橫行走勢未有進一步突

破，消息上本港時間今晚將有英國及歐元區１２月份通脹數據出爐，料不管數據如何，匯控都大

有機會借勢回調。料匯控初步回落目標為１０天線約５４﹒３元，５２元則為較強支持水平。

（ｈｃ）

