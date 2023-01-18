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18/01/2023 16:37

《盤後部署》港股通收爐恒指收升１００點，匯控超買料有調整壓力

　　《經濟通通訊社１８日專訊》今日為港股通農曆年假前最後一個交易日，明天起北水停流直
至假期後本月３０日才恢復交易。長假臨近成交淡靜，大市全日總成交維持１２００億元水平。
　　國家新聞出版署公布２０２３年首份國產網絡遊戲審批信息，共８８款遊戲獲批版號，較
１２月審批８４款再多４款。大廠騰訊（００７００）和網易（０９９９９）繼續榜上有名，其
中網易旗下重點遊戲《逆水寒》增報移動端版本，意味《逆水寒手游》亦正式獲批，網易股價盤
中再創四個半月新高，高見１４３﹒２元，全日升６﹒５１％，為表現最佳藍籌股，收報
１４２﹒３元。騰訊升１﹒６６％，收報３８０元。
　
＊新東方在綫績後散水跌８％＊
　
　　新東方在綫（０１７９７）公布截至去年１１月底止中期業績，未經審核純利扭虧轉賺約
５﹒８５億元人民幣，２０２１年同期虧損逾５億元人民幣。惟業績公布後散水味濃，股價低逾
５％後有沽壓，全日最多跌超過１１％低見５９﹒６元，尾盤有資金趁低吸納，收市前跌幅收窄
，全日跌８﹒０２％，收報６１﹒９元。
　　小鵬汽車（０９８６８）微博上公布自今日起調降部分車型售價，降幅介乎２萬至３﹒６萬
元人民幣，市場普遍解讀為與特斯拉減價行動有關；小鵬股價受壓，全日跌２﹒９３％，收報
３６﹒４元。
　　恒指全日走勢反覆，最終全日收報２１６７８，升１００點或０﹒４７％，主板成交
１２７８﹒３４億元。國企指數收報７３４０，升２６點或０﹒３６％。恒生科技指數收報
４５２４，升２４點或０﹒５４％。
　
＊匯控創１１個月新高料５２元支持較強＊
　
　　港股通收爐前港股走勢平穩，全日波幅２６９點，大市短線未有重大消息下料維持
２１０００至２２０００點窄幅上落。
　　大象匯控（００００５）１月以來股價強勢，今日高見５６﹒８元創１１個月新高，逼近
２０２２年除淨後最高位５７﹒４９元。匯控１月至今已升約１７％，日線圖１４ＲＳＩ已逼近
９０，短線嚴重超買，料有一定獲利盤湧現。匯控近兩、三個交易日處於橫行走勢未有進一步突
破，消息上本港時間今晚將有英國及歐元區１２月份通脹數據出爐，料不管數據如何，匯控都大
有機會借勢回調。料匯控初步回落目標為１０天線約５４﹒３元，５２元則為較強支持水平。
（ｈｃ）

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