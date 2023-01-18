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18/01/2023 10:32

【國際要聞】受高層防疫腐敗案牽連，越南國家主席阮春福引咎辭職

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據越南官方媒體周二（１７日）報道，上任不到２年的越南國
家主席阮春福辭職，獲越共中央委員會批准。他一同辭去了中央委員會和政治局職務，離開越共
權力核心。
　　此前越南常務副總理范平明，和負責防疫工作的副總理武德儋，因捲入救援包機和新冠檢測
產品製造商有關的腐敗案而去職。據報道，阮春福受牽連下台，顯示越共反腐行動升級。
　　現年６８歲的阮春福曾任５年總理，於２０２１年４月當選國家主席。越南國家副主席武氏
映春將暫代主席一職。（ｊｆ）

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