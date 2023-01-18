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18/01/2023 11:06

【外圍經濟】策略不同導致財報各異，高盛股票被拋售，大摩受追捧

　　《經濟通通訊社１８日專訊》高盛與摩根士丹利周二（１７日）發布截然不同的季度財報表
現。外電分析指出，高盛集團遭遇的發展定位危機，導致華爾街投資者大幅拋售其股票；相反，
摩根士丹利則因市場策略清晰而受到投資者追捧。
　　高盛當季淨利潤按年下滑６９％，收入下滑１６％。摩根士丹利的淨利潤也大幅下降近
４０％，但整體業績高於市場預期。
　　高盛行政總裁蘇德巍（Ｄａｖｉｄ　Ｓｏｌｏｍｏｎ）在財報視像會議上承認，「季度表現
令人失望」，並指導致業績不佳的其中一個因素是薪酬成本躍升１６％。消息傳出後，高盛成為
當日標普５００指數中跌幅第二大的成分股。
　　其長期競爭對手摩根士丹利則高居升幅榜第二名。行政總裁戈爾曼（Ｊａｍｅｓ　
Ｇｏｒｍａｎ）展望今年業務時，向投資者承諾：「我們不會進入黑暗期。」他表示今年會押注
聯儲局暫停加息，投資銀行業務和交易活動將回升。
　　分析指，高盛在支出費用飆升，以及撤出消費者銀行業務後，業績表現難以令投資者信服。
而摩根士丹利得益於對業務的重塑：利率上升提振了財富管理業務中的淨利息收益，投資銀行業
務則繼續推動利潤增長。（ｊｆ）

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