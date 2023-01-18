《經濟通通訊社１８日專訊》日本央行周三（１８日）公布今年首次議息會決策，雖然外間
高度關注行長黑田東彥面對通脹問題會否進一步調整寬鬆政策，但央行最終決定維持指標利率在
負０﹒１厘，１０年期國債孳息率目標為０％不變，並繼續透過大規模購債維持孳息率曲線控制
。
日本央行的決定符合經濟師普遍預期。消息傳出後，日圓隨即下挫逾２％，美元兌日圓升至
１３０﹒８０水平。（ｊｆ）
18/01/2023 11:22
【外圍經濟】日央行維持貨幣寬鬆政策，日圓挫近３％跌向１３１
《經濟通通訊社１８日專訊》日本央行周三（１８日）公布今年首次議息會決策，雖然外間
高度關注行長黑田東彥面對通脹問題會否進一步調整寬鬆政策，但央行最終決定維持指標利率在
負０﹒１厘，１０年期國債孳息率目標為０％不變，並繼續透過大規模購債維持孳息率曲線控制
。
日本央行的決定符合經濟師普遍預期。消息傳出後，日圓隨即下挫逾２％，美元兌日圓升至
１３０﹒８０水平。（ｊｆ）
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