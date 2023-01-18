【外圍經濟】日央行維持貨幣寬鬆政策，日圓挫近３％跌向１３１

《經濟通通訊社１８日專訊》日本央行周三（１８日）公布今年首次議息會決策，雖然外間

高度關注行長黑田東彥面對通脹問題會否進一步調整寬鬆政策，但央行最終決定維持指標利率在

負０﹒１厘，１０年期國債孳息率目標為０％不變，並繼續透過大規模購債維持孳息率曲線控制

。

日本央行的決定符合經濟師普遍預期。消息傳出後，日圓隨即下挫逾２％，美元兌日圓升至

１３０﹒８０水平。（ｊｆ）

