《窩輪豪情－梁業豪》恒指可回跌至甚麼水平？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、工業

與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中海油

（００８８３）、匯控（００００５）與網易（０９９９９），可用作買入其相關認購權證或牛

證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選京東

集團（０９６１８）、百威亞太（０１８７６）與中銀香港（０２３８８）。

恒指陰陽燭日線圖上連續錄得兩支陰燭，即市形勢屬於「一浪低於一浪」，顯示大市短期轉

弱。當然，短期調整是否已經正式開始，仍待進一步觀察。客觀而言，ＲＳＩ剛見跌穿了其５天

平均線，ＳＴＣ的％Ｋ亦跌回了％Ｄ之下；若％Ｋ跌離％Ｄ線，ＭＡＣＤ亦發出「牛熊」買入訊

號，短線投機者應暫停造好圖利。若計算指數的量度跌幅目標，我們可自本月３日低位

１９３０４或上月２０日低位１８８８５起計，看升幅的０﹒３８２倍╱０﹒５倍╱０﹒６１８

倍量度跌幅水平。此外，我們亦應看自去年１０月３１日低位１４５９７起升幅的０﹒２３６倍

╱０﹒３８２倍╱０﹒５倍的量度跌幅目標。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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