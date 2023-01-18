【虛幣世界】國會三份一議員收ＳＢＦ捐獻，並表示將會捐出

《經濟通通訊社１８日專訊》據外地傳媒報道，，在美國國會的 ５３５ 名參議員和代表

中，超過三分之一曾收過Ｓａｍ Ｂａｎｋｍａｎ－Ｆｒｉｅｄ（薯條哥）或ＦＴＸ的政治捐獻

，而這些資金可能來自與ＦＴＸ相關的巨大金融詐騙案。部分議員被問到會如何處理這筆資金，

他們都表示將移交給慈善機構，以消除前 ＦＴＸ首席執行官 Ｂａｎｋｍａｎ－Ｆｒｉｅｄ等

高管捐款的污點，以及他們的聯邦欺詐指控，還包括對他違反競選財務法的指控。

比特幣曾上２１３００美元水平，在過去７天上漲超過２３％，以太幣跟隨比特幣升勢，目

前升至１５９０ 美元，並在過去一周上漲了１９％。道瓊斯工業平均指數 （ＤＪＩＡ）下跌

１﹒１％，而標準普爾５００指數下跌０﹒２％。以科技股為主的納斯達克綜合指數上漲

０﹒１％。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２１２３１﹒７３元（美元．下同），升０﹒４７％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５７。。７８元，升０﹒５３％；艾達幣報

０﹒３４７２元，升０﹒４９％；瑞波幣報０﹒３８８５元，升０﹒４４％。（ｕｌ）



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