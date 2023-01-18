《談國論企－黎偉成》經濟２０２２年頂壓穩增表現佳

《談國論企》中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０２２年全年增長３％，乃頂住風高浪急的國

際環境和複雜多變的國內困難取得的成績，難能可貴。中央和國務於四季度積極控疫和有針對性

的推出措施支持經濟回穩，而年底更訂定於２０２３年１月８日開始以保健康、防重症為主調的

全面優化境內的防控疫情，及放寬對外通關等措施，對國民經濟在新的一年會有更進一步的良性

和正面作用，重回穩中有進發展軌道可期。



＊去年經濟較低增長仍追求高質素發展＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，中國的ＧＤＰ於２０２２年全面的增幅為３％（見

表），即使相對於２０２１年的８﹒１％要低４﹒９個百分點，仍屬相對不錯的表現，乃因（一

）中國所面對的外與內重重壓力，相當嚴峻，特別是（１）疫情在境內多發廣發，特別是二季度

，有若干城鎮甚至省份政府採取嚴勵的抗疫控疫政策和策略應變，使人流、物流和各業的生產受

到嚴重的阻礙，和（２）由美國推手玩弄出的「北約」東移至烏克蘭，俄羅斯不得不就「北約」

壓境而採取「特別軍事行動」，所造成的戰事不僅慘絕人寰，更使世界的能源、糧食供應大大縮

減，衝擊更大和更廣泛。由是中國的ＧＤＰ於２０２２年二季度尚能出現０﹒４％的增長，而三

季度同比增長３﹒９％、四季度的升幅２﹒９％，促全年的增長達３％，顯示有相當良好的抗逆

境能力。

必須高度指出者，為中國在外與內的疫症及經濟等多困底下，仍力保國民經濟的高質發展主

調不變，如（二）裝備製造業和高技術製造業扮演相當重要的角色，增加值於２０２２年全年分

別上升７﹒４％與５﹒６％，高於全國規模以上工業增加值所增的３﹒６％，其中新能源汽車產

量全年同比增長９７﹒５％、移動通信和工業控制計算機及系統產量分別上升１６﹒３％與

１５％。

由是（三）全國固定資產投資（不含農戶），全年保持５﹒１％的相對穩快增長的同時，高

技術層面的固投相當強烈，其中（１）高技術製造業固投於全年同比增１８﹒９％，其中電子及

通信設備增２７﹒２％、醫療儀器設備及儀器儀表增２７﹒６％；和（２）高技術服務業增幅為

１２﹒１％，其中科技成果轉化服務業增２６﹒４％、研發設計服務增１９﹒８％。

即使（四）社會消費品零售總額於２０２２年全年下跌０﹒２％，但１２月份之跌１﹒８％

較對上一個月的１１月份少跌４﹒１個百分點。此因餐飲業期內銷售４﹒３９萬億元，同比大減

６﹒３％，惟商品零售所涉３９﹒５７萬億元尚能增０﹒５％，其中全國實物商品網上零售總額

１１﹒９萬億元增６﹒２％，和於消費品零售總額佔比２７﹒２％，不差矣。

我相信經濟於會保持上行的態勢不變，乃因（五）就業情況保持相對穩定之態。全國城鎮調

查（Ｉ）失業率１２月份的５﹒５％，比１１月份之數要低０﹒２個百分點。政府於１２月中推

出「新十條」和「通信行程卡」下線，有利各行各業回復正常的生產投資，有利於促進就業情況

好轉。



＊中央挺經濟的政策和措施今年會續見效益＊



和（ＩＩ）居民人均可支配收入於全年達３﹒６８８３萬元，同比名義增加５％，和扣除物

價因素後的實際增長為２﹒９％，皆有所提升。居民就業和收入情況逐步回穩好轉，該有利於改

善消費、投資情緒。

不可稍一忽視的問題，為（ＩＩＩ）青少年的就業問題。統計顯示：全國城鎮的１６歲至

２４歲人士的失業率，於１２月份為１６﹒７％，比１１月末低０﹒４個百分點。冀有機會降至

一季度的１６％。

基於中央經濟工作會議力挺的「堅持穩中求進的工作基調，全面貫徹新發展理念」政策和措

施，會在２０２３陸續發揮正面和良性的作用與效應，國內生產總值ＧＤＰ全年增長或達

４﹒５５％。是為相當理想表現矣。尤其是國把疫症由新型冠狀「肺炎」正名為「感染」，並於

２０２３年１月８日開始以保健康、防重症為主調的全面優化境內的防控疫情措施，放寬對外通

關。疫情基本緩和及受控，是時候集中更大的力量重新穩中有進發展國民經濟，改善民生，對中

國，對世界，都是相當良好和正面的轉化。

我估計中國的國內生產總值ＧＤＰ在２０２３年的表現，會是（Ｉ）於二季度同比增長

６﹒２％，因中央挺內需提經濟措施開始達效，和２０２２年同期僅增０﹒４％的低基礎底下的

相應效益；（ＩＩ）三季度和四季度分別增４﹒２％和４﹒８％，是為內需會持續增長和發揮良

性效應的支持。連同預期ＧＤＰ於一季度增３％，２０２３年全年的同比增長會是４﹒５５％，

相對於２０２２年預計可增的３％，提升１﹒５５個百分點，乃可接受和不錯的表現。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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中國ＧＤＰ近年季度增長與最新預測（％）

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１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２２ ＊３ ＊６﹒２ ＊４﹒２ ＊４﹒８ ＊４﹒５５

２０２２ ４﹒８ ０﹒４ ３﹒５ ３﹒ ３

２０２１ １８﹒３ ７﹒９ ４﹒９ ４﹒０ ８﹒１

２０２０ －６﹒８ ３﹒２ ４﹒９ ６﹒５ ２﹒３

２０１９ ６﹒４ ６﹒２ ６ ６ ６

２０１８ ６﹒８ ６﹒７ ６﹒５ ６﹒４ ６﹒６

２０１７ ６﹒９ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒８ ６﹒９

２０１６ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒８ ６﹒７

２０１５ ７ ７ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒９

２０１４ ７﹒４ ７﹒５ ７﹒３ ７﹒３ ７﹒４

２０１３ ７﹒７ ７﹒５ ７﹒８ ７﹒７ ７﹒７

２０１２ ８﹒１ ７﹒６ ７﹒４ ７﹒９ ７﹒８

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

（＊為預計數字）

