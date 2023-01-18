《午市前瞻》專家指恒指兩萬二阻力大，騰訊及網易如何部署？

《經濟通通訊社１８日專訊》恒生指數半日收報２１５４９，跌２８點或０﹒１３％，主板

成交７２５﹒５４億元。恒生中國企業指數報７３０３，跌１０點或０﹒１４％。恒生科技指數

報４４９２，跌７點或０﹒１７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３７７﹒８元，升４元或１﹒０７％，成交５９﹒４２億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報１１３﹒６元，跌０﹒９元或０﹒７９％，成交３０﹒１６億元；美團收報

１６２﹒６元，跌２﹒２元或１﹒３３％，成交２６﹒８７億元。創科實業（００６６９）升

５﹒２８％，收報１０４﹒６元，成交３﹒１５億元。網易（０９９９９）升４﹒２７％，收報

１３９﹒３元，成交６﹒５６億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊黃偉豪：假期因素影響成交＊



恒指今日低開６２點，報２１５１４。部分科技股及內需股回升，恒指曾倒升數十點，早段

大部分時間窄幅波動。中薇證研究執行部董事黃偉豪向《經濟通通訊社》相信，恒指近日波幅較

小，與即將來臨的新春假期因素有關，北水亦於明天開始休市，加上缺乏炒作因素，市場投資氣

氛一般，難有較大成交額推動恒指上升。

他續指，恒指今日即使能守在１０天線以上收市，短期難以大升，並估計在２２０００有較

大阻力，整固後若未失守２０天線（目前為２０５００水平），相信能繼續上升格局。



＊遊戲股今年料平穩發展＊



國家新聞出版署發布２０２３年１月國產網絡遊戲審批信息，共８８款遊戲獲批，審批日期

為１月１７日。今次獲批遊戲版號包括騰訊（００７００）《元夢之星》、網易（０９９９９）

《超凡先鋒》、心動公司（０２４００）的《火炬之光：無限》、祖龍（０９９９０）旗下的《

以閃亮之名》等。

部分遊戲股開市造好，網易高開４﹒７９％，騰訊高開１﹒６６％，心動公司高開

１﹒２５％，祖龍更高開８﹒２５％。不過，騰訊及網易之後升勢放緩，網易升幅一度收窄至不

足４％。

黃偉豪表示，中央不但逐步放寬騰訊及網易這兩大龍頭遊戲企業的遊戲版號審批，海外進口

的遊戲版號照樣批出，相關政策鬆綁有利遊戲股。不過他指出，遊戲版號批核並非最大驚喜，目

前中央尚未放寬對未成年人遊戲時間的規管，而且疫後復常的經濟復甦政策中，遊戲業相信不會

排在較前位置，估計遊戲股年內會平穩發展，能否有突破需視乎中央的監管政策。

部署方面，黃偉豪指騰訊由１１月低位１８９﹒６７元至今日高位３８１元，累計已升逾一

倍，這段升勢是估值上的收復，要再升需有更多利好消息刺激，短線上望空間不大，持貨者可視

１０天線（目前為３６５元）為止賺位。至於網易，他建議若失守２５０天線（目前為１３３元

水平），可減走部份持貨獲利。（ｅｒ）

