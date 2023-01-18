【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒２２億元，買美團沽盈富

《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指低開６２點，報２１５１４點。最高升１１４點報

２１６９１點，最低跌１５５點報２１４２２點。恒指收報２１６７８點，升１００點或

０﹒４７％。

北水全日淨流入１１﹒２２億元，減少５８％。北水淨買入最多的個股依次是美團

（０３６９０）、新東方在綫（０１７９７）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依

次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、建設銀行（００９３９）。

主板成交１２７８﹒３４億元增加０﹒９％。其中港股通成交３８５﹒６億元，佔總成交

３０﹒２％。

美團跌０﹒７３％報１６３﹒６元，北水淨買入６﹒２億元；新東方在綫跌８﹒０２％報

６１﹒９元，北水淨買入４﹒９億元；中國海洋石油升３﹒２４％報１０﹒８４元，北水淨買入

２﹒５億元。

盈富基金升０﹒５５％報２１﹒８２元，北水淨賣出１８﹒１億元；恒生中國企業升

０﹒５１％報７４﹒２元，北水淨賣出５﹒４億元；建設銀行升０﹒７９％報５﹒０９元，北水

淨賣出４﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美團 （０３６９０） ６﹒１９

新東方在綫 （０１７９７） ４﹒９０

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒５４

中國移動 （００９４１） ２﹒２２

安踏體育 （０２０２０） ０﹒９６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

盈富基金 （０２８００） －１８﹒１３

恒生中國企業 （０２８２８） －５﹒４３

建設銀行 （００９３９） －４﹒３６

碧桂園 （０２００７） －２﹒２８

藥明生物 （０２２６９） －０﹒２３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

