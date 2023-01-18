【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒２２億元，買美團沽盈富

《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指低開６２點，報２１５１４點。最高升１１４點報
２１６９１點，最低跌１５５點報２１４２２點。恒指收報２１６７８點，升１００點或
０﹒４７％。
北水全日淨流入１１﹒２２億元，減少５８％。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、新東方在綫（０１７９７）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依
次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、建設銀行（００９３９）。
主板成交１２７８﹒３４億元增加０﹒９％。其中港股通成交３８５﹒６億元，佔總成交
３０﹒２％。
美團跌０﹒７３％報１６３﹒６元，北水淨買入６﹒２億元；新東方在綫跌８﹒０２％報
６１﹒９元，北水淨買入４﹒９億元；中國海洋石油升３﹒２４％報１０﹒８４元，北水淨買入
２﹒５億元。
盈富基金升０﹒５５％報２１﹒８２元，北水淨賣出１８﹒１億元；恒生中國企業升
０﹒５１％報７４﹒２元，北水淨賣出５﹒４億元；建設銀行升０﹒７９％報５﹒０９元，北水
淨賣出４﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ６﹒１９
新東方在綫 （０１７９７） ４﹒９０
中國海洋石油 （００８８３） ２﹒５４
中國移動 （００９４１） ２﹒２２
安踏體育 （０２０２０） ０﹒９６
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） －１８﹒１３
恒生中國企業 （０２８２８） －５﹒４３
建設銀行 （００９３９） －４﹒３６
碧桂園 （０２００７） －２﹒２８
藥明生物 （０２２６９） －０﹒２３
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