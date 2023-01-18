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18/01/2023 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒２２億元，買美團沽盈富

　　《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指低開６２點，報２１５１４點。最高升１１４點報
２１６９１點，最低跌１５５點報２１４２２點。恒指收報２１６７８點，升１００點或
０﹒４７％。
　　北水全日淨流入１１﹒２２億元，減少５８％。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、新東方在綫（０１７９７）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依
次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１２７８﹒３４億元增加０﹒９％。其中港股通成交３８５﹒６億元，佔總成交
３０﹒２％。
　　美團跌０﹒７３％報１６３﹒６元，北水淨買入６﹒２億元；新東方在綫跌８﹒０２％報
６１﹒９元，北水淨買入４﹒９億元；中國海洋石油升３﹒２４％報１０﹒８４元，北水淨買入
２﹒５億元。
　　盈富基金升０﹒５５％報２１﹒８２元，北水淨賣出１８﹒１億元；恒生中國企業升
０﹒５１％報７４﹒２元，北水淨賣出５﹒４億元；建設銀行升０﹒７９％報５﹒０９元，北水
淨賣出４﹒４億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　６﹒１９
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　　４﹒９０
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒５４
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　２﹒２２
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　　０﹒９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　－１８﹒１３
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－５﹒４３
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－４﹒３６
　　碧桂園　　　　（０２００７）　　　　　－２﹒２８
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－０﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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