【金融科技獎】「２０２２金融科技大獎」得獎名單

《經濟通通訊社１８日專訊》「２０２２金融科技大獎」得獎名單如下（排名不分先後）：
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獎項 得獎者
２０２２金融科技大獎 － 人工智能
傑出人工智能財經文件翻譯引擎 譯谷有限公司
傑出人工智能分類平台 轉手快科技有限公司
２０２２金融科技大獎 － 大數據
傑出數碼大數據分析應用 香港上海滙豐銀行有限公司
２０２２金融科技大獎 － 區塊鏈方案
傑出運動獎賞平台 ＢＵＥＡＲＮ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ
傑出元宇宙營銷平台 Ｃｈｅｆ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ
傑出數碼黃金管理系統 Ｃｏｄｅｄ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ
傑出數碼交易成交解決方案 誠鐫科技有限公司
傑出ＮＦＴ智易通服務 ＮＦＴ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ａｎｄ
Ｖｅｎｔｕｒｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ
傑出企業加密貨幣付款方案 ＮＵＴ Ｌｉｍｉｔｅｄ
傑出一站式碳信用交易平台 願景碳有限公司
２０２２金融科技大獎 － 雲端
傑出託管雲端方案 ＨＫＴ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
傑出雲端通訊解決方案 Ｖｏｎａｇｅ
２０２２金融科技大獎 － 消費者電子支付提案
傑出創新消費信貸服務 Ｈｅｒｏ Ｐｌｕｓ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）
Ｌｉｍｉｔｅｄ
傑出一站式屋苑服務應用程式 Ｋａｒｅ Ｓｙｓｔｅｍ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ
Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ
傑出創新可穿戴式付款解決方案 拍拍寶科技有限公司
２０２２金融科技大獎 － 協作生態圈
傑出共同創新和協作金融科技平台 東亞銀行有限公司
２０２２金融科技大獎 － 企業銀行
傑出創新中小企銀行服務 中國銀行（香港）有限公司
傑出一站式會計自動化解決方案 ＢＩＮＥＲＹ Ｌｉｍｉｔｅｄ
傑出企業綜合現金管理方案 中國建設銀行（亞洲）
２０２２金融科技大獎 － 企業電子支付提案
傑出全方位數碼支付平台 聯款通
傑出企業電子優惠券管理方案 Ｍｏｊｏｄｏｍｏ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ
傑出一站式企業支付方案 Ｐａｙｍｅｎｔ Ａｓｉａ
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２０２２金融科技大獎 － 網絡安全
傑出證券網上交易平台 廣發控股（香港）有限公司
傑出網絡安全方案（商用） ＨＫＴ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ
Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
傑出企業網絡安全管理系統 香港資訊保安控制中心有限公司
傑出個人加密貨幣付款管理應用程式 數字隧道技術有限公司
傑出網絡安全管理銀行服務 香港上海滙豐銀行有限公司
２０２２金融科技大獎 － 環境、社會和管治（ＥＳＧ）指數供應商
傑出環境、社會及管治（ＥＳＧ）指數供應服務 ＭＳＣＩ
２０２２金融科技大獎 － 環境、社會和管治（ＥＳＧ）解決方案
傑出創新綠色交易應用程式 碳世界有限公司
傑出ＥＳＧ數據管理平台 益思智綠色金融科技有限公司
傑出智能流程自動化方案 ＨＫＴ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ
Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
傑出環境、社會及管治（ＥＳＧ）數據解決方案 ＭＳＣＩ
傑出數碼自願碳市場平台 ＰｒｏＭＥＸ Ｌｉｍｉｔｅｄ
２０２２金融科技大獎 － 外匯 ╱ 電子支付方案
傑出ＡＰＩ電子支付平台 成摩科技有限公司
傑出跨境移動支付方案 錢方好近金融科技有限公司
２０２２金融科技大獎 － 創新環境、社會和管治（ＥＳＧ）產品
傑出綠色海外房產按揭投資配對平台 環球房產科技有限公司
２０２２金融科技大獎 － 保險
傑出保險比較平台 １０Ｌｉｆｅ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ
Ｌｉｍｉｔｅｄ
傑出全方位網上保險服務 Ｂｌｕｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ
Ｌｉｍｉｔｅｄ
傑出保單文件管理平台 雲新國際（香港）有限公司
傑出一站式客戶引流平台 保富匙有限公司
傑出數碼健康及保險服務 保誠保險有限公司
傑出餐飲風險評估應用程式 華利保險科技有限公司
傑出科技保險應用程式 ＹＡＳ 微保險
２０２２金融科技大獎 － 信貸
傑出中小企融資平台 ＦｕｎｄＰａｒｋ Ｌｉｍｉｔｅｄ
傑出個人理財應用程式 融易香港
傑出網上貸款比較平台 Ｌｅｎｄｅｌａ 借得ｌａ
傑出創新網上貸款處理平台 Ｍａｔｃｈ Ｕｐ Ａｇｅｎｃｙ
Ｌｉｍｉｔｅｄ
傑出人工智能貸款服務 滙創未來科技有限公司
傑出私人貸款平台 ＷｅＬｅｎｄ Ｌｉｍｉｔｅｄ
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２０２２金融科技大獎 － 強積金科技
傑出強積金戶口整合應用程式 Ｈｅｒｏｎ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ
２０２２金融科技大獎 － 監管科技方案
傑出人工智能信貸風險評估方案 銳智金融科技有限公司
傑出監管技術方案 Ｊｕｓｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ
傑出科技顧問服務 智咨詢集團有限公司
２０２２金融科技大獎 － 零售 ╱ 供應鏈管理
傑出個人化信用卡優惠平台 ＫＲＩＰ Ｌｉｍｉｔｅｄ
傑出電子消費及優惠劵方案 米索飛（香港）有限公司
２０２２金融科技大獎 － 零售銀行
傑出個人數碼理財服務 大新銀行
傑出數碼銀行服務 恒生銀行有限公司
傑出創新數碼銀行理財方案 恒生銀行有限公司
傑出全方位銀行理財服務 香港上海滙豐銀行有限公司
２０２２金融科技大獎 － 交易系統
傑出零售交易軟件服務 蒜頭科技有限公司
２０２２金融科技大獎 － 虛擬銀行
傑出虛擬個人銀行服務 天星銀行
傑出虛擬銀行靈活支付產品 Ｌｉｖｉ Ｂａｎｋ Ｌｉｍｉｔｅｄ
傑出虛擬中小企銀行服務 平安壹賬通銀行（香港）有限公司
傑出創新理財顧問平台 ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ Ｌｉｍｉｔｅｄ
２０２２金融科技大獎 － 財富投資與管理
傑出雲端開放式算法交易平台 Ａｌｇｏｇｅｎｅ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏｍｐａｎｙ
Ｌｉｍｉｔｅｄ
傑出全方位管理ＭＰＦ戶口平台 ＢＣＴ 銀聯集團
傑出粵港澳大灣區跨境金融服務方案 中國建設銀行（亞洲）
傑出數碼理財及證券服務平台 招商永隆銀行有限公司
傑出智能投資管理平台 招商永隆銀行有限公司
傑出另類資產投資平台 ＥＶＩＤＥＮＴ
傑出數碼財富管理平台 華泰金融控股（香港）有限公司
傑出個人投資分析服務 渣打銀行（香港）有限公司
２０２２金融科技大獎 － 疫境表揚： 金融科技應用表現
傑出數字支付技術解決方案 Ｏｃｅａｎｐａｙｍｅｎｔ
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２０２２金融科技大獎 － 特別大獎
２０２２金融科技大獎 ＷｅＬｅｎｄ Ｌｉｍｉｔｅｄ
２０２２金融科技市場策劃大獎 ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ Ｌｉｍｉｔｅｄ
２０２２金融科技大獎 － 初創企業 Ｍｏｊｏｄｏｍｏ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ
Ｌｉｍｉｔｅｄ
２０２２金融科技大獎 － 傑出ＥＳＧ企業嘉許狀
ＢＣＴ 銀聯集團
華懋集團
德勤．關黃陳方會計師行
安永會計師事務所
富通保險有限公司
新世界發展有限公司
保誠保險有限公司
渣打銀行（香港）有限公司
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