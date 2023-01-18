【金融科技獎】「２０２２金融科技大獎」得獎名單

《經濟通通訊社１８日專訊》「２０２２金融科技大獎」得獎名單如下（排名不分先後）：



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獎項 得獎者

２０２２金融科技大獎 － 人工智能

傑出人工智能財經文件翻譯引擎 譯谷有限公司

傑出人工智能分類平台 轉手快科技有限公司



２０２２金融科技大獎 － 大數據

傑出數碼大數據分析應用 香港上海滙豐銀行有限公司



２０２２金融科技大獎 － 區塊鏈方案

傑出運動獎賞平台 ＢＵＥＡＲＮ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

傑出元宇宙營銷平台 Ｃｈｅｆ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ

傑出數碼黃金管理系統 Ｃｏｄｅｄ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ

傑出數碼交易成交解決方案 誠鐫科技有限公司

傑出ＮＦＴ智易通服務 ＮＦＴ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ａｎｄ

Ｖｅｎｔｕｒｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ

傑出企業加密貨幣付款方案 ＮＵＴ Ｌｉｍｉｔｅｄ

傑出一站式碳信用交易平台 願景碳有限公司



２０２２金融科技大獎 － 雲端

傑出託管雲端方案 ＨＫＴ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ

傑出雲端通訊解決方案 Ｖｏｎａｇｅ



２０２２金融科技大獎 － 消費者電子支付提案

傑出創新消費信貸服務 Ｈｅｒｏ Ｐｌｕｓ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）

Ｌｉｍｉｔｅｄ

傑出一站式屋苑服務應用程式 Ｋａｒｅ Ｓｙｓｔｅｍ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

傑出創新可穿戴式付款解決方案 拍拍寶科技有限公司



２０２２金融科技大獎 － 協作生態圈

傑出共同創新和協作金融科技平台 東亞銀行有限公司



２０２２金融科技大獎 － 企業銀行

傑出創新中小企銀行服務 中國銀行（香港）有限公司

傑出一站式會計自動化解決方案 ＢＩＮＥＲＹ Ｌｉｍｉｔｅｄ

傑出企業綜合現金管理方案 中國建設銀行（亞洲）



２０２２金融科技大獎 － 企業電子支付提案

傑出全方位數碼支付平台 聯款通

傑出企業電子優惠券管理方案 Ｍｏｊｏｄｏｍｏ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ

傑出一站式企業支付方案 Ｐａｙｍｅｎｔ Ａｓｉａ

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２０２２金融科技大獎 － 網絡安全

傑出證券網上交易平台 廣發控股（香港）有限公司

傑出網絡安全方案（商用） ＨＫＴ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ

Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ

傑出企業網絡安全管理系統 香港資訊保安控制中心有限公司

傑出個人加密貨幣付款管理應用程式 數字隧道技術有限公司

傑出網絡安全管理銀行服務 香港上海滙豐銀行有限公司



２０２２金融科技大獎 － 環境、社會和管治（ＥＳＧ）指數供應商

傑出環境、社會及管治（ＥＳＧ）指數供應服務 ＭＳＣＩ



２０２２金融科技大獎 － 環境、社會和管治（ＥＳＧ）解決方案

傑出創新綠色交易應用程式 碳世界有限公司

傑出ＥＳＧ數據管理平台 益思智綠色金融科技有限公司

傑出智能流程自動化方案 ＨＫＴ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ

Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ

傑出環境、社會及管治（ＥＳＧ）數據解決方案 ＭＳＣＩ

傑出數碼自願碳市場平台 ＰｒｏＭＥＸ Ｌｉｍｉｔｅｄ



２０２２金融科技大獎 － 外匯 ╱ 電子支付方案

傑出ＡＰＩ電子支付平台 成摩科技有限公司

傑出跨境移動支付方案 錢方好近金融科技有限公司



２０２２金融科技大獎 － 創新環境、社會和管治（ＥＳＧ）產品

傑出綠色海外房產按揭投資配對平台 環球房產科技有限公司



２０２２金融科技大獎 － 保險

傑出保險比較平台 １０Ｌｉｆｅ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ

Ｌｉｍｉｔｅｄ

傑出全方位網上保險服務 Ｂｌｕｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ

Ｌｉｍｉｔｅｄ

傑出保單文件管理平台 雲新國際（香港）有限公司

傑出一站式客戶引流平台 保富匙有限公司

傑出數碼健康及保險服務 保誠保險有限公司

傑出餐飲風險評估應用程式 華利保險科技有限公司

傑出科技保險應用程式 ＹＡＳ 微保險



２０２２金融科技大獎 － 信貸

傑出中小企融資平台 ＦｕｎｄＰａｒｋ Ｌｉｍｉｔｅｄ

傑出個人理財應用程式 融易香港

傑出網上貸款比較平台 Ｌｅｎｄｅｌａ 借得ｌａ

傑出創新網上貸款處理平台 Ｍａｔｃｈ Ｕｐ Ａｇｅｎｃｙ

Ｌｉｍｉｔｅｄ

傑出人工智能貸款服務 滙創未來科技有限公司

傑出私人貸款平台 ＷｅＬｅｎｄ Ｌｉｍｉｔｅｄ

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２０２２金融科技大獎 － 強積金科技

傑出強積金戶口整合應用程式 Ｈｅｒｏｎ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ



２０２２金融科技大獎 － 監管科技方案

傑出人工智能信貸風險評估方案 銳智金融科技有限公司

傑出監管技術方案 Ｊｕｓｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

傑出科技顧問服務 智咨詢集團有限公司



２０２２金融科技大獎 － 零售 ╱ 供應鏈管理

傑出個人化信用卡優惠平台 ＫＲＩＰ Ｌｉｍｉｔｅｄ

傑出電子消費及優惠劵方案 米索飛（香港）有限公司



２０２２金融科技大獎 － 零售銀行

傑出個人數碼理財服務 大新銀行

傑出數碼銀行服務 恒生銀行有限公司

傑出創新數碼銀行理財方案 恒生銀行有限公司

傑出全方位銀行理財服務 香港上海滙豐銀行有限公司



２０２２金融科技大獎 － 交易系統

傑出零售交易軟件服務 蒜頭科技有限公司



２０２２金融科技大獎 － 虛擬銀行

傑出虛擬個人銀行服務 天星銀行

傑出虛擬銀行靈活支付產品 Ｌｉｖｉ Ｂａｎｋ Ｌｉｍｉｔｅｄ

傑出虛擬中小企銀行服務 平安壹賬通銀行（香港）有限公司

傑出創新理財顧問平台 ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ Ｌｉｍｉｔｅｄ



２０２２金融科技大獎 － 財富投資與管理

傑出雲端開放式算法交易平台 Ａｌｇｏｇｅｎｅ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏｍｐａｎｙ

Ｌｉｍｉｔｅｄ

傑出全方位管理ＭＰＦ戶口平台 ＢＣＴ 銀聯集團

傑出粵港澳大灣區跨境金融服務方案 中國建設銀行（亞洲）

傑出數碼理財及證券服務平台 招商永隆銀行有限公司

傑出智能投資管理平台 招商永隆銀行有限公司

傑出另類資產投資平台 ＥＶＩＤＥＮＴ

傑出數碼財富管理平台 華泰金融控股（香港）有限公司

傑出個人投資分析服務 渣打銀行（香港）有限公司



２０２２金融科技大獎 － 疫境表揚： 金融科技應用表現

傑出數字支付技術解決方案 Ｏｃｅａｎｐａｙｍｅｎｔ

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２０２２金融科技大獎 － 特別大獎

２０２２金融科技大獎 ＷｅＬｅｎｄ Ｌｉｍｉｔｅｄ

２０２２金融科技市場策劃大獎 ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ Ｌｉｍｉｔｅｄ

２０２２金融科技大獎 － 初創企業 Ｍｏｊｏｄｏｍｏ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ

Ｌｉｍｉｔｅｄ



２０２２金融科技大獎 － 傑出ＥＳＧ企業嘉許狀

ＢＣＴ 銀聯集團

華懋集團

德勤．關黃陳方會計師行

安永會計師事務所

富通保險有限公司

新世界發展有限公司

保誠保險有限公司

渣打銀行（香港）有限公司

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