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18/01/2023 13:23

【金融科技獎】「２０２２金融科技大獎」得獎名單

　　《經濟通通訊社１８日專訊》「２０２２金融科技大獎」得獎名單如下（排名不分先後）：
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
獎項　　　　　　　　　　　　　　得獎者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２０２２金融科技大獎　－　人工智能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傑出人工智能財經文件翻譯引擎　　譯谷有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傑出人工智能分類平台　　　　　　轉手快科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２０２２金融科技大獎　－　大數據　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傑出數碼大數據分析應用　　　　　香港上海滙豐銀行有限公司　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２０２２金融科技大獎　－　區塊鏈方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傑出運動獎賞平台　　　　　　　　ＢＵＥＡＲＮ　Ｇｒｏｕｐ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　　　　　
傑出元宇宙營銷平台　　　　　　　Ｃｈｅｆ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　　　　　
傑出數碼黃金管理系統　　　　　　Ｃｏｄｅｄ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　　　
傑出數碼交易成交解決方案　　　　誠鐫科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傑出ＮＦＴ智易通服務　　　　　　ＮＦＴ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　ａｎｄ　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｖｅｎｔｕｒｅ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　　　　　　　　　　
傑出企業加密貨幣付款方案　　　　ＮＵＴ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　　　　　　　　　　　　　　
傑出一站式碳信用交易平台　　　　願景碳有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２０２２金融科技大獎　－　雲端　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傑出託管雲端方案　　　　　　　　ＨＫＴ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ　　
傑出雲端通訊解決方案　　　　　　Ｖｏｎａｇｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２０２２金融科技大獎　－　消費者電子支付提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傑出創新消費信貸服務　　　　　　Ｈｅｒｏ　Ｐｌｕｓ　（Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ）　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傑出一站式屋苑服務應用程式　　　Ｋａｒｅ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　　　　　　　　　　
傑出創新可穿戴式付款解決方案　　拍拍寶科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２０２２金融科技大獎　－　協作生態圈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傑出共同創新和協作金融科技平台　東亞銀行有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２０２２金融科技大獎　－　企業銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傑出創新中小企銀行服務　　　　　中國銀行（香港）有限公司　　　　　　　　　　　　　　
傑出一站式會計自動化解決方案　　ＢＩＮＥＲＹ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　　　　　　　　　　　
傑出企業綜合現金管理方案　　　　中國建設銀行（亞洲）　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２０２２金融科技大獎　－　企業電子支付提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傑出全方位數碼支付平台　　　　　聯款通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傑出企業電子優惠券管理方案　　　Ｍｏｊｏｄｏｍｏ　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ　Ｌｉｍｉｔｅｄ
傑出一站式企業支付方案　　　　　Ｐａｙｍｅｎｔ　Ａｓｉａ　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　２０２２金融科技大獎　－　網絡安全　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傑出證券網上交易平台　　　　　　　　　　　　廣發控股（香港）有限公司　　　　
　　傑出網絡安全方案（商用）　　　　　　　　　　ＨＫＴ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ　　　　　　　
　　傑出企業網絡安全管理系統　　　　　　　　　　香港資訊保安控制中心有限公司　　
　　傑出個人加密貨幣付款管理應用程式　　　　　　數字隧道技術有限公司　　　　　　
　　傑出網絡安全管理銀行服務　　　　　　　　　　香港上海滙豐銀行有限公司　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２０２２金融科技大獎　－　環境、社會和管治（ＥＳＧ）指數供應商　　　　　　　
　　傑出環境、社會及管治（ＥＳＧ）指數供應服務　ＭＳＣＩ　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２０２２金融科技大獎　－　環境、社會和管治（ＥＳＧ）解決方案　　　　　　　　
　　傑出創新綠色交易應用程式　　　　　　　　　　碳世界有限公司　　　　　　　　　
　　傑出ＥＳＧ數據管理平台　　　　　　　　　　　益思智綠色金融科技有限公司　　　
　　傑出智能流程自動化方案　　　　　　　　　　　ＨＫＴ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ　　　　　　　
　　傑出環境、社會及管治（ＥＳＧ）數據解決方案　ＭＳＣＩ　　　　　　　　　　　　
　　傑出數碼自願碳市場平台　　　　　　　　　　　ＰｒｏＭＥＸ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２０２２金融科技大獎　－　外匯　╱　電子支付方案　　　　　　　　　　　　　　
　　傑出ＡＰＩ電子支付平台　　　　　　　　　　　成摩科技有限公司　　　　　　　　
　　傑出跨境移動支付方案　　　　　　　　　　　　錢方好近金融科技有限公司　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２０２２金融科技大獎　－　創新環境、社會和管治（ＥＳＧ）產品　　　　　　　　
　　傑出綠色海外房產按揭投資配對平台　　　　　　環球房產科技有限公司　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２０２２金融科技大獎　－　保險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傑出保險比較平台　　　　　　　　　　　　　　１０Ｌｉｆｅ　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　　　　　　　　
　　傑出全方位網上保險服務　　　　　　　　　　　Ｂｌｕｅ　Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　　　　　　　　
　　傑出保單文件管理平台　　　　　　　　　　　　雲新國際（香港）有限公司　　　　
　　傑出一站式客戶引流平台　　　　　　　　　　　保富匙有限公司　　　　　　　　　
　　傑出數碼健康及保險服務　　　　　　　　　　　保誠保險有限公司　　　　　　　　
　　傑出餐飲風險評估應用程式　　　　　　　　　　華利保險科技有限公司　　　　　　
　　傑出科技保險應用程式　　　　　　　　　　　　ＹＡＳ　微保險　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２０２２金融科技大獎　－　信貸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傑出中小企融資平台　　　　　　　　　　　　　ＦｕｎｄＰａｒｋ　Ｌｉｍｉｔｅｄ
　　傑出個人理財應用程式　　　　　　　　　　　　融易香港　　　　　　　　　　　　
　　傑出網上貸款比較平台　　　　　　　　　　　　Ｌｅｎｄｅｌａ　借得ｌａ　　　　
　　傑出創新網上貸款處理平台　　　　　　　　　　Ｍａｔｃｈ　Ｕｐ　Ａｇｅｎｃｙ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　　　　　　　　
　　傑出人工智能貸款服務　　　　　　　　　　　　滙創未來科技有限公司　　　　　　
　　傑出私人貸款平台　　　　　　　　　　　　　　ＷｅＬｅｎｄ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　２０２２金融科技大獎　－　強積金科技　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傑出強積金戶口整合應用程式　　　　Ｈｅｒｏｎ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｌｉｍｉｔｅｄ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２０２２金融科技大獎　－　監管科技方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傑出人工智能信貸風險評估方案　　　銳智金融科技有限公司　　　　　　　　　　　　
　　傑出監管技術方案　　　　　　　　　Ｊｕｓｔ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ
　　傑出科技顧問服務　　　　　　　　　智咨詢集團有限公司　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２０２２金融科技大獎　－　零售　╱　供應鏈管理　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傑出個人化信用卡優惠平台　　　　　ＫＲＩＰ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　　　　　　　　　
　　傑出電子消費及優惠劵方案　　　　　米索飛（香港）有限公司　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２０２２金融科技大獎　－　零售銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傑出個人數碼理財服務　　　　　　　大新銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傑出數碼銀行服務　　　　　　　　　恒生銀行有限公司　　　　　　　　　　　　　　
　　傑出創新數碼銀行理財方案　　　　　恒生銀行有限公司　　　　　　　　　　　　　　
　　傑出全方位銀行理財服務　　　　　　香港上海滙豐銀行有限公司　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２０２２金融科技大獎　－　交易系統　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傑出零售交易軟件服務　　　　　　　蒜頭科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２０２２金融科技大獎　－　虛擬銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傑出虛擬個人銀行服務　　　　　　　天星銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傑出虛擬銀行靈活支付產品　　　　　Ｌｉｖｉ　Ｂａｎｋ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　　　　
　　傑出虛擬中小企銀行服務　　　　　　平安壹賬通銀行（香港）有限公司　　　　　　　
　　傑出創新理財顧問平台　　　　　　　ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２０２２金融科技大獎　－　財富投資與管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傑出雲端開放式算法交易平台　　　　Ａｌｇｏｇｅｎｅ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏｍｐａｎｙ　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　　　　　　　　　　　　　　
　　傑出全方位管理ＭＰＦ戶口平台　　　ＢＣＴ　銀聯集團　　　　　　　　　　　　　　
　　傑出粵港澳大灣區跨境金融服務方案　中國建設銀行（亞洲）　　　　　　　　　　　　
　　傑出數碼理財及證券服務平台　　　　招商永隆銀行有限公司　　　　　　　　　　　　
　　傑出智能投資管理平台　　　　　　　招商永隆銀行有限公司　　　　　　　　　　　　
　　傑出另類資產投資平台　　　　　　　ＥＶＩＤＥＮＴ　　　　　　　　　　　　　　　
　　傑出數碼財富管理平台　　　　　　　華泰金融控股（香港）有限公司　　　　　　　　
　　傑出個人投資分析服務　　　　　　　渣打銀行（香港）有限公司　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２０２２金融科技大獎　－　疫境表揚：　金融科技應用表現　　　　　　　　　　　　
　　傑出數字支付技術解決方案　　　　　Ｏｃｅａｎｐａｙｍｅｎｔ　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　２０２２金融科技大獎　－　特別大獎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２０２２金融科技大獎　　　　　　　　ＷｅＬｅｎｄ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　　　
　　２０２２金融科技市場策劃大獎　　　　ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ　Ｌｉｍｉｔｅｄ
　　２０２２金融科技大獎　－　初創企業　Ｍｏｊｏｄｏｍｏ　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　２０２２金融科技大獎　－　傑出ＥＳＧ企業嘉許狀　　　　　　　　　　　　　
　　ＢＣＴ　銀聯集團　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　華懋集團　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　德勤．關黃陳方會計師行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　安永會計師事務所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　富通保險有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新世界發展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　保誠保險有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　渣打銀行（香港）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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