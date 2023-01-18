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18/01/2023 14:07

【金融科技獎】數碼港：七成參與拍住上企業擬夥伴創科公司方案

　　《經濟通通訊社１８日專訊》數碼港首席公眾使命官陳思源在經濟通舉辦之「２０２２金融
科技大獎」頌獎典禮上致辭時表示，數碼港園區現時有超過４００家金融科技公司，積極推動金
融科技的可持續發展，為推動金融科技的創新和應用，金融企業和創科企業需要雙向合作，「金
融科技大獎」正正搭建了雙方聯繫的平台。
　　陳思源提到，數碼港獲財經事務及庫務局委託推行「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計
劃，促成超過９０組金融機構與金融科技公司合作，約七成金融機構表示擬在６個月內應用夥伴
創科公司的創新方案。
　　他指出，過去一年在業界努力和政府推動下，本港金融科技行業持續蓬勃發展。政府去年對
虛擬資產等金融創新表達出開放態度，形容這為本港金融產業開了新篇章。在ｗｅｂ　３﹒０時
代下，區塊鏈、人工智能、元宇宙、ＮＦＴ等技術均可促進金融科技發展，愈來愈多金融機構都
視ｗｅｂ　３﹒０為未來的發展戰略，以善用金融科技提升企業營運效率，並可開創新商機。
　　他又稱，數碼港已連續第六年成為「金融科技大獎」的協辦機構，及第三年擔任金融科技夥
伴，希望能繼續與《經濟通》一同表揚業界精英過去一年的成果。（ａｃ）
　

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