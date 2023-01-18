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18/01/2023 10:54

【通關復常】歐冠昇：港交所冀吸引疫後內地超額儲蓄

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港交所（００３８８）行政總裁歐冠昇預期，香港金融市場將
受惠於內地放寬防疫措施，因國內散戶要為封關期間積存的儲蓄尋找出路，料可迎來新一股投資
浪潮，。
　　他相信內地疫後重新通關將是今年全球市場一大催化劑，通關後，超額儲蓄將配置到其他地
方，例如旅遊及購物，期望一大部分亦可流入資本市場。
　　他又指，很多公司希望在香港雙重上市。（ｃｌ）
　
　

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