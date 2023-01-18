【夜期時段】即月期指最新報２１７１５點，升４點，高水３７點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１７０７點，跌３點，高水２９

點，最新報２１７１５點，升４點，高水３７點，合約成交２６８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７３５４點，跌１點，高水１３點，最新報７３５３點，跌

２點，高水１２點，合約成交４８７張。

