【金融科技獎】ＷｅＬｅｎｄ：虛擬貸款不會放緩，續優化客戶體驗

《經濟通通訊社１８日專訊》「２０２２金融科技大獎」領獎典禮於今天舉行，大獎最終由

ＷｅＬｅｎｄ Ｌｉｍｉｔｅｄ 獲得。ＷｅＬｅｎｄ總經理及集團信貸業務總監李軒偉表示，

過往３年疫情期間，個人和企業到坊間傳統金融機構申請貸款時遇到不少困難，審批時間也曾經

需要加長，使到虛擬貸款平台急速發展，每８名需要借貸的人士就有１名是ＷｅＬｅｎｄ的客戶

，認為客戶體驗過網上貸款的方便後會繼續使用服務。儘管疫情過去，有信心虛擬貸款發展不會

放緩。

李軒偉指出，公司於去年四月時推出「ＷｅＳｃｏｒｅ 財務評測」運用人工智能助客戶提

升長遠財務健康，服務推出以來，約六成跟隨其建議的用家能有效改善其財務狀況，包括自身的

信貸評級獲提升。公司今年將繼續在私人貸款市場上推廣ＷｅＳｃｏｒｅ服務，令更多客戶受惠

。

他指出，公司注意到中小企在傳統的金構機構申請借貸時，所需的文件、程序繁多，審批時

間動輒數周甚至１個月，因此公司在去年１１月推出中小企貸款服務，利用人工智能和大數據技

術，只需數天就能提供審批結果，對比坊間的金融貸款機構快得多，認為可解決現時中小企借貸

的困難，未來公司會繼續優化客戶使用體驗，與私人貸款業務雙線發展。（ａｃ）

