《再戰明天》本港公布失業率，美國公布新屋動工等數據

《經濟通通訊社１８日專訊》本港公布失業率，及美國公布新屋動工等數據，料為周四

（１９日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，周四本港時間４：００ｐｍ，台灣央行公布上次政策會議的會議記

錄。晚上６：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德參加達沃斯世界經濟論壇上的一個對話活動的小組

討論。１０：００ｐｍ，歐洲央行管委克諾特和歐盟金融服務執委麥吉尼斯就虛擬資產發表講話

；同一時間，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯在該行舉辦的一個會議上致開幕詞。



＊日本公布進出口數據，澳洲公布失業率＊



數據方面，周四本港時間５：００ａｍ，美國公布１１月長期資本流動。本港時間

７：５０ａｍ，日本公布１２月出口，年率升幅料由２０％收窄至１０﹒６％；１２月進口年率

升幅料由３０﹒３％收窄至２２﹒６％；１２月貿易收支料由負２０２９０億日圓收窄至負

１６７００億日圓。本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布１２月失業率，料維持於３﹒４％。本港

時間４：３０ｐｍ，香港公布１２月失業率，經季節調整料由３﹒７％降至３﹒６％。本港時間

９：３０ｐｍ，美國公布１２月建築許可，月率料由下滑１０﹒６％改善至升１％；１２月新屋

動工，料由１４２﹒７萬降至１３５﹒８萬，月率跌幅料由０﹒５％擴大至４﹒８％；連續申請

失業救濟金人數料由１６３﹒４萬升至１６５﹒５萬；首次申請失業救濟金人數料由２０﹒５萬

升至２１﹒４萬。

在本港，明日公布業績的公司有：ＲＩＭＢＡＣＯ（０１９５３）、萬星控股

（０８０９３）等。（ｗａ）

