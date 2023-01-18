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18/01/2023 12:16

【企業盈警】ＳＨＡＮＧＨＡＩ料去年虧損擴大至９７萬美元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》ＳＨＡＮＧＨＡＩ　ＧＲＯＷＴＨ（００７７０）公布，預期
公司於截至去年１２月３１日止年度，將會錄得未經審核虧損淨額約９７萬美元，相比２０２１
年１２月３１日止年度則錄得經審核虧損淨額約７０萬美元。
　　此預期虧損乃主要由於截至去年１２月３１日止年度按公平值計入損益之金融資產的變動未
足以抵扣營運成本所致。（ｂｎ）

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