【企業盈警】亞洲水泥（００７４３）料全年純利按年減少約７５％

《經濟通通訊社１８日專訊》亞洲水泥（中國）（００７４３）公布，預期集團於截至去年

１２月３１日止年度未經審核的權益持有人應佔利潤將較２０２１年同期減少約７５％，認為上

述預期減少主要由於在此期間集團產品銷量及售價下降，同時煤炭成本上漲所致。（ｂｎ）

