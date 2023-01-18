【企業盈喜】中智藥業（３７３７）料去年純利大增至１﹒１億人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》中智藥業（０３７３７）公布，集團預期２０２２財政年度將

錄得純利約１﹒１億元（人民幣．下同），較２０２１年同期純利約５２４０萬元大幅增長。

集團預期純利之增加乃主要由於就非上市理財產品於２０２１財政年度確認一次性減值約

３７００萬元，而２０２２財政年度並無計提該等減值；及營運效率之整體管控改善。（ｂｎ）

