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18/01/2023 16:57

【企業盈喜】中智藥業（３７３７）料去年純利大增至１﹒１億人幣

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中智藥業（０３７３７）公布，集團預期２０２２財政年度將
錄得純利約１﹒１億元（人民幣．下同），較２０２１年同期純利約５２４０萬元大幅增長。
　　集團預期純利之增加乃主要由於就非上市理財產品於２０２１財政年度確認一次性減值約
３７００萬元，而２０２２財政年度並無計提該等減值；及營運效率之整體管控改善。（ｂｎ）

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