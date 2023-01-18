《新股上市》傳黑芝麻智能最快下半年香港上市，籌約１５﹒６億元

《經濟通通訊社１８日專訊》外電引述知情人士表示，自動駕駛計算芯片企業黑芝麻智能，
考慮透過在港上市，籌集２億美元（折合約１５﹒６億港元）。
消息透露，黑芝麻智能正與中金及華泰融就股份發售事宜進行商討，預計最快下半年香港上
市。
消息稱，黑芝麻智能或最快今年首季提交初步上市文件，但集資額等細節，仍可能有變。
（ｃｌ）
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